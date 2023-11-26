Біля грецького острову затонуло вантажне судно

Біля грецького острова Лесбос у східній частині Егейського моря у неділю, 26 листопада, затонуло вантажне судно, що перевозило сіль. Одного члена екіпажу врятували, ще 13 – зникли безвісти. Про це повідомляє Ekathimerini.

Судно «Раптор» вийшло з порту Ель-Дехейла в Єгипті під прапором Коморських островів і прямувало до Стамбула. О 7 ранку за місцевим часом капітан судна сповістив про механічну несправність. О 08:20 повідомив, що судно крениться, і активував екстрений виклик, після чого судно зникло з радарів.

11 членів екіпажу єгиптяни, ще двоє – громадяни Сирії та Індії. Одного єгиптянина вдалося врятувати, інших членів екіпажу ще шукають рятувальники.

Пошуково-рятувальні роботи проводять 5 вантажних суден, 3 катери адміністрації порту, гелікоптер та фрегат ВМС Греції.

Нагадаємо, 19 листопада 2023 року у Чорному морі затонуло турецьке вантажне судно із 12 членами екіпажу. Корабель Kafkametler дрейфував до хвилерізу поблизу турецького узбережжя, про що повідомив капітан судна. Внаслідок нальоту на установку судно затонуло, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікай.