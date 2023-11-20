Капітан судна повідомив, що корабель дрейфував на хвилеріз

У Чорному морі затонуло турецьке вантажне судно із 12 членами екіпажу. Зв’язок із кораблем зник у неділю, 19 листопада, під час шторму, повідомило Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Корабель Kafkametler дрейфував до хвилерізу поблизу турецького узбережжя, про що повідомив капітан судна. Внаслідок нальоту на установку судно затонуло, повідомив Алі Єрлікай.

За його словами, 19 листопада регіон постраждав від сильних штормів. Зокрема, через них повітряні та морські судна не могли проводити пошуки зниклого корабля. За словами Єрлікая, як тільки погода покращиться, рятувальники розпочнуть пошукові роботи.

Турецький телеканал TRT Haber повідомив, що корабель рухався Чорним морем з російського порту Темрюк. Судно транспортувало 1542 тонн феросплавів до порту Аліага в Туреччині.

Нагадаємо, 6 жовтня Reuters повідомило про нібито підрив турецького судна Kafkametler на міні у Чорному морі поблизу гирла Дунаю. Водночас ВМС України спростували підрив корабля та повідомили, що інформація щодо інциденту не відповідає дійсності.