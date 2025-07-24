Під час купання в озері на Львівщині потонув 13-річний хлопець
Тіло знайшли у водоймі наступного дня
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У середу, 23 липня, у селі Скварява Золочівської громади на Львівщині під час купання потонув 13-річний мешканець села Острівчик-Пильний Красненської громади.
За інформацією ДСНС Львівщини, хлопець разом із друзями пішов до озера купатися. Коли діти вже випливли з води, не виявили поруч свого товариша. Друзі намагалися самотужки знайти його, а згодом повідомили батьків.
Для пошуку дитини залучали водолазну службу. Наступного дня, 24 липня, водолази виявили у водоймі тіло хлопця.
До пошуку хлопця в озері залучали водолазів
Рятувальники вчергове закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля водойм. Зокрема:
- не залишати дітей без нагляду;
- купатися лише у дозволених та обладнаних місцях;
- не заходити у воду у нетверезому стані;
- не пірнати у незнайомих місцях;
- не нехтувати жодним застереженням.