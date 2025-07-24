Трагедія сталася на озері у селі Скварява

У середу, 23 липня, у селі Скварява Золочівської громади на Львівщині під час купання потонув 13-річний мешканець села Острівчик-Пильний Красненської громади.

За інформацією ДСНС Львівщини, хлопець разом із друзями пішов до озера купатися. Коли діти вже випливли з води, не виявили поруч свого товариша. Друзі намагалися самотужки знайти його, а згодом повідомили батьків.

Для пошуку дитини залучали водолазну службу. Наступного дня, 24 липня, водолази виявили у водоймі тіло хлопця.

До пошуку хлопця в озері залучали водолазів

Рятувальники вчергове закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля водойм. Зокрема: