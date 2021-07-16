Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм

Кількість загиблих у зв'язку з повенями на заході Німеччини, спричиненими сильними зливами, за останніми даними, зросла до щонайменше 80 людей. Ще близько 1,3 тис. людей вважаються зниклими безвісти, інформує німецьке видання Bild.

Як повідомляється, найбільше від повеней постраждали дві західні німецькі федеральні землі – Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц. Зокрема, в землі Рейнланд-Пфальц бурхливі потоки води призвели до руйнування одразу кількох будинків у населеному пункті Шульд поблизу Аденау.

За заявою місцевої влади, в районі надзвичайної події зараз не працює мобільний зв'язок, тому зберігається надія, що зниклі живі, але поки не мають можливості повідомити про своє місцеперебування.

Більше тисячі рятувальників продовжують пошукові роботи в районі повені. У пунктах тимчасового розміщення перебувають понад 3,5 тис. місцевих жителів.

Поліція повідомила, що лише в районі Бад Ноєнар-Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц загинули 18 людей. У місті Зінціг у цій же землі загинуло дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами. У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації, пише Deutsche Welle.

Порівняння аерофотознімків міста Альтенар у німецькій землі Рейнланд-Пфальц

(фото @WxNB_ (TT))

Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Через повінь місцями призупинено рух потягів залізницею.

Не краща ситуація в сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія, де так само зафіксовано численні випадки підтоплень житлових та інших будівель. За останніми даними, у регіоні міст Бонн і Кельн жертвами стихії стали щонайменше 20 осіб. Крім того, стало відомо про щонайменше двох загиблих рятувальників. У місті Альтена один з рятувальників загинув, коли намагався допомогти постраждалому чоловіку, але сам потрапив у бурхливий потік води. Інший рятувальник помер на місці проведення операції. Припускають, що причиною смерті став стан здоров'я. У місті Кельні у затоплених підвалах будинків було знайдено тіла двох загиблих.

фото dpa

Через неконтрольований вихід із берегів багатьох водойм місцева влада закликала населення кількох населених пунктів залишити свої домівки. У місті Вупперталь вийшла з берегів річка Вуппер і залила частину центральних кварталів міста.

Залізнична компанія Deutsche Bahn закликала пасажирів оминати Північний Рейн-Вестфалію через призупинене залізничне сполучення на багатьох ділянках.

Повені спостерігаються не лише в цих двох землях. Про катастрофічні наслідки для населення через рясні опади повідомлялося також і в низці інших регіонів, у тому числі й у Баварії та Саксонії. Нині більшість регіонів Німеччини перебувають у зоні впливу циклону «Бернд», тож місцями негода ще триватиме, застерігають метеорологи.

Рясні опади спричинили повені і в сусідніх Бельгії та Нідерландах. Зокрема, у Бельгії жертвами стихії стали 12 осіб, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Збиток від повені поки не встановлено. Очікується, що дощі в регіоні продовжаться в найближчі дні.