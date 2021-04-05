Проливні дощі обрушилися на країни Південно-Східної Азії в неділю, 4 квітня

Щонайменше 70 людей загинули в Індонезії та Східному Тиморі через повені та зсуви ґрунти, викликані проливними дощами. Ще понад 40 людей пропали безвісти, повідомляє BBC в понеділок, 5 квітня.

Проливні дощі обрушилися на країни Південно-Східної Азії в неділю, 4 квітня. Вода із переповнених дамб затопила тисячі будинків. Сильно постраждала Далі – столиця Східного Тимору.

фото EPA, CNN

Журналісти зазначають, що зсуви ґрунту та повені не є рідкістю на Індонезійському архіпелазі під час сезону дощів. Так, у січні цього року в містечку Сумеданг в Індонезії загинули 40 людей.

А у вересні 2020 щонайменше 11 людей загинули через зсуви на острові Калімантан, тоді як кількома місяцями тому на острові Сулавесі загинули десяток людей.

Агентство з питань стихійних лих підрахувало, що близько 125 мільйонів людей, тобто майже половина населення Індонезії, проживає в частині країни, що перебуває під загрозою зсуву.