Через снігопади у столиці Іспанії оголосили найвищий рівень стихійної небезпеки

В ніч з п'ятниці на суботу в Іспанії шторм «Філомена» спричинив найсильніші за останні 40 років снігопади. Найбільше снігом накрило Мадрид, а також значну частину сусіднього регіону Кастилія-Ла-Манча. Станом на вечір суботи, 9 січня, четверо людей загинули, а у столиці Іспанії оголосили найвищий рівень стихійної небезпеки, передає Reuters.

Снігопади та хурделиці спричинили по всій Іспанії транспортний хаос, понад 650 доріг були заблокованими для транспорту, а вночі з п'ятниці на суботу, 9 січня, рятувальники витягли з машин понад півтори тисячі людей, які через сніг опинилися у пастці. У столиці Іспанії також закрили аеропорт та обмежили роботу залізничного транспорту.

Державне метеорологічне агентство (Aemet) повідомило, що 6 січня була зафіксовано рекордно низьку температуру -34 градуси за Цельсієм у Каталонії.

Столицю Іспанії Мадрид через шторм «Філомена» у ніч із 8 на 9 січня накрив найсильніший за останні 40 років снігопад (фото Reuters та EPA)

Через сильний мороз двоє бездомних людей замерзли, один у Мадриді, інший у місті Калатаюд на сході країни. Ще двоє людей, чоловік та жінка, потонули у власному авто, після того, як річка вийшла з берегів поблизу Малаги, що на півдні Іспанії.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вже закликав громадян утримуватися від поїздок і слідувати інструкціям надзвичайних служб. Влада рекомендувала всім, хто застряг у своєму автомобілі, залишити двигун увімкненим і використовувати обігрівач.