«Аномальна і небезпечна погода»

Українці все більше відчувають на собі глобальні зміни клімату. Безсніжна і тепла зима, посушлива весна спричинили катастрофічне пересихання і обміління річок у багатьох регіонах. І на Львівщині квітень побив усі рекорди за аномально низькою кількістю опадів. Такого посушливого весняного місяця у нашій області не було за понад 70 років метеоспостережень.

Про нові кліматичні особливості нашого регіону та виклики для його мешканців, зокрема, про те, чи загрожує Львівщині брак води, ZAXID.NET поспілкувався з керівницею відділу метеопрогнозів Львівського регіонального гідрометцентру Оленою Смалюх.

Які особливості цьогорічної зими та весни на Львівщині?

Усі три місяці зими були аномально теплими – спостерігалися середньомісячні температури вищі від норми на 4-6°C. У березні середньомісячна температура перевищила норму на 2-3°C. Квітень був практично у межах норми – перевищення було лише на 1,2-1,3°C.

Опади взимку були у межах норми, найбільш вологий був лютий. Але кількість вологи, яку ми отримали за рахунок зимових та березневих дощів є недостатньою, тим більше, що друга половина березня та квітень були бездощовими.

У квітні були лише три дні, коли випадали дощі. Зокрема, у Львові у квітні випало 7,4 мм опадів, а це лише 14% від місячної норми. Через те земля вже використала ту вологу, яку набрала на початку зими та висохла на досить значну глибину. Тривалий сухий період та вітряні дні спровокували пилові бурі, які спостерігалися у квітні на Житомирщині, Київщині. На Львівщині вони були теж, але трохи менші.

Скільки температурних рекордів було зафіксовано у нашій області?

У грудні тричі було перевищено абсолютні максимуми температури, у січні та лютому – по одному разу, у березні – двічі. Квітень був помірно теплий, перевищення максимальної температури не було.

Чи можна говорити про те, що ця весна аномальна за низькою кількістю опадів? Чи таке траплялося і раніше?

За даними агрометеорологів нашого гідрометцентру, такого тривалого сухого періоду, як у квітні 2020 року, коли відносна вологість повітря знижувалась до 12-19%, на Львівщині не було за весь період спостережень з 1946 року.

Це дуже несприятлива ситуація для сільського та лісового господарства. Тривалий сухий період сприяє висушенню ґрунту, є пожежонебезпечним, як це ми спостерігали у квітні на Львівщині. І навіть якщо випадають якісь опади, земля не приймає вологу, настільки вона просушена.

Очікуємо, що травень принесе на Львівщину дощову погоду, однак це будуть короткочасні грозові дощі. Отже, вологи може бути недостатньо і надалі.

Обміління річок та брак води. Наскільки ця проблема може стати актуальною для Львівщини?

Значний зимово-весняний дефіцит опадів призвів до надзвичайного зниження рівнів води у річках на території України. За даними гідрологів, у Львівській області на даний момент ситуація дещо краща. Унаслідок вологого лютого та проходження незначної весняної повені у березні, водність річок області була на початку весни трохи вищою за норму. Окрім того, зниження рівнів води у річках області не таке інтенсивне, як у інших регіонах. Проте, враховуючи довгострокові прогнози, які з певною ймовірністю вказують на відновлення сухого періоду, слід пам’ятати, що і річки Львівщини незабаром можуть потерпати від тривалого маловоддя.

У разі продовження дефіциту опадів на всій території області спершу відреагують верхів’я гірських приток Дністра, а згодом інші річки басейну Дністра. На даний момент на окремих гірських притоках річок басейну Дністра рівні води наближаються до своїх мінімальних багаторічних значень. Така ж ситуація на окремих річках басейну Західного Бугу, проте на більшості річок ще є певний запас водності.

Львівщина не має проблем з водою і тому, що тут розташована значна частина головного європейського вододілу. Струмки, річки, джерела, які б’ють з-під землі, наповнюють нашу територію вологою. Дуже важливо на теперішній час зберегти це природне багатство, щоб воно не було знищене діяльністю людини.

Але те, що ситуація з водою на Львівщині не критична, не означає, що ми не маємо докладати зусиль, щоб зберегти те, що є. Потрібно регулярно розчищати русла річок, адже маловодний період вічно не триватиме. Зміна клімату призводить до непередбачуваної мінливості погодних умов – сухий період може різко змінитися періодом значних дощів та паводків, що може спричинити затоплення прирічкових ділянок.

Аномально тепла погода і мала кількість опадів – це лише вплив глобальної зміни клімату, чи можна говорити про якісь регіональні особливості?

Нерівномірне зростання температури повітря на всій планеті зумовило порушення гармонії в русі повітряних мас, що відображається у циркуляції атмосфери, яка формує погодні умови на Львівщині. Помірно прохолодне повітря із заходу тепер змінюється на помірно тепле, стає нестійким, різко змінюються південні та північні повітряні потоки. До України влітку все частіше надходить повітря з субтропічних, а іноді і тропічних широт.

Крім того, переважає антициклональна погода, коли за відсутності хмар та незначній швидкості вітру повітря достатньо прогрівається і спостерігаються тривалі жаркі періоди. Тобто, клімат змінюється від помірно континентального до субтропічного.

З 2000 року на Львівщині спостерігається стійке зростання температури повітря. Відповідно до спостережень, відхилення середньосезонної температури перевищують значення кліматичної норми взимку – на 1,9°C, влітку – на 2,5°C. Все частіше відбуваються різкі коливання температури, коли показники можуть перевищувати абсолютні максимуми і за один день температура може знизитися на 10°C, як це спостерігалося у квітні. Такі різкі коливання несприятливі і для людини, і для природи.

Безсніжні, теплі зими на Львівщині за останні 20 років спостерігаються досить часто. З 2015 року вони практично стають нормою. Відповідно зміщуються сезони, тривалість вегетаційного періоду рослин.

До яких кліматичних викликів нам слід готуватися надалі?

За всіма прогнозами кліматичних змін, слід очікувати зростання температури повітря, зміщення кліматичних сезонів, зміну тривалості вегетаційного періоду рослин. Зміниться співвідношення між випаданням рідких та твердих опадів – в основному опади випадатимуть у вигляді дощу та не буде тривалого снігового покриву.

Можна говорити про зміну відносної вологості повітря – вже маємо 12-19%, що є аномально і небезпечно, особливо при тривалих таких періодах. Також є ймовірність виникнення небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ.

Відповідно до нових погодних викликів мала би розвиватися метеослужба. Наскільки точно технічна база Львівського гідрометцентру дозволяє прогнозувати погодні зміни?

Львівський гідрометцентр має професійних спеціалістів. Використовуючи наявні у нас дані, намагаємося спрогнозувати погоду так, щоб споживачі були впевнені, що це правдива інформація. На території Львівщини є 10 метеостанцій, є сучасні технічні засоби. Звичайно, цього недостатньо. Адже, чим більша кількість інформації та даних, тим легше визначити і чіткіше сказати, яка буде погода у тому чи іншому регіоні нашої області. Відповідно до архівних даних, на початку XX століття на території Львівщини було близько 50 метеостанцій.

Погода цікавила людей завжди. Кліматичні зміни, які ми зараз маємо, сталися завдяки людському впливу. Люди все більше споживацьки ставляться до природи, не усвідомлюючи, що вони самі є її частиною. Треба розуміти. що бажання та уміння жити в гармонії з природою, любити її, як це робили наші предки, буде відновлювати і зберігати створену Богом красу.

На який період можна точно спрогнозувати погоду?

Львівський регіональний гідрометцентр прогнозує погоду на п’ять діб. Найточніший прогноз є на три доби – вказується хмарність, очікувана кількість опадів, вітер, інші погодні явища та температура. Четверта-п’ята доба – це консультативний прогноз. У ньому ми концентруємо увагу на опадах та температурі. А довгострокові прогнози нам надає Український гідрометцентр, тому що там працюють відповідні відділи та спеціалісти.

Якщо говорити про довгостроковий прогноз, яким буде літо 2020?

За прогнозом Українського гідрометцентру, влітку очікуються середньомісячні температури вищі від норми на 1,5-2°C. Великої кількості опадів не передбачається – загалом у межах норми та дещо нижче від норми. Будуть періоди посушливі і жаркі, але будуть періоди і зі значною кількістю опадів. Зараз важко чітко спрогнозувати, як буде відрізнятися за тривалістю один період від іншого.