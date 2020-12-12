Шторм у Кирилівці триває майже тиждень

Багатоденний шторм на Азовському узбережжі зруйнував частину інфраструктури курортного селища Кирилівка, яке розташоване в Запорізькій області. Пошкоджено бази відпочинку та пляжі на Федотовій косі та косі Пересип. Власники баз відпочинку просять допомоги у місцевої влади.

За інформацією Кирилівської селищної ради, негода зі шквальним вітром і штормом на морі вже майже тиждень руйнує інфраструктуру курорту і місцеві бази відпочинку. Особливо постраждали бази відпочинку на косі Пересип.

У повідомленні сказано, що власники баз відпочинку, які постраждали від удару стихії, звернулися до Кирилівської сільської ради з проханням допомогти у «відсипці пляжів від моря, щоб протидіяти підтопленню та руйнуванню інфраструктури». Наразі відомо, що Приазовський Національний парк, на території якого розташований курорт, виділить постраждалим від стихії базам піщано-черепашкову суміш. При цьому роботи з доставки і відсипання узбережжя будуть проведені за рахунок постраждалих баз відпочинку.

Місцеві жителі розміщують в соцмережах фото і відео руйнувань і підтоплень на Азовському узбережжі. На них видно, що штормом також пошкоджена центральна набережна курортного селища.

Фото з Facebook Дмитра Воловика