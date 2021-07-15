Деякі регіони на заході Німеччини опинилися відрізаними від зовнішнього світу

Потужні зливи та повені забрали життя щонайменше 11 людей на заході Німеччини, кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти.

У землі Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальц загинули щонайменше 9 людей. По одній людині загинули в Саксонії та Саарланді, повідомляє «Укрінформ».

Потоки води несли по вулицях машини, контейнери будівельників, сміттєві баки, дерева, інші речі.

В районі Айфель, Рейнланд-Пфальц, обвалилися 6 будинків, понад 70 їхніх мешканців вважаються зниклими безвісти. Багато людей рятувалися від повені на дахах будинків, звідки їх знімали пожежники.

Деякі регіони опинилися відрізаними від зовнішнього світу, деякі – довелося евакуювати. Місцева влада оголосила надзвичайний стан.

Потужні зливи пов'язані з циклоном «Бернд», який накрив Німеччину ще ввечері вівторка, 13 липня, однак у ніч проти четверга, 15 липня, ситуація значно погіршилась.