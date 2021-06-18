У Криму затопило Керч і Ялту

Через сильні зливи в окупованому Росією Криму затопило частину півострова. У Керчі люди змушені пересуватися вулицями на човнах, а у Ялті потоки води зносять автомобілі. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Зливи призвели до того, що з берегів вийшли річки, а подекуди дамби не витримали навантаження. Загалом затоплено понад 300 домогосподарств, пошкоджено трансформаторні підстанції. Із деяких районів людей евакуюють рятувальники. Зазначається, що в Криму випала двомісячна норма опадів, а дощі припиняться лише на початку наступного тижня.

У Ялті величезні потоки води зносять із доріг автомобілі.

Екс-нардеп від ЄС Леонід Ємець виклав відео із затопленої Ялти.

У Керчі ситуація не краща. Тут, серед іншого, підтопило міську лікарню, де також пропала електроенергія. Через це виникли проблеми з дезінфекцією води. У місті запровадили режим надзвичайної ситуації.

Наслідки потопу в Керчі показали з висоти пташиного польоту.