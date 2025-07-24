Нова стратегія розроблялась за участю представників сфери культури

На сесії Львівської міськради 24 липня прийняли Стратегію розвитку культури львівської громади до 2035 року. Документ фіксує бачення сфери, виходячи із реалій воєнного часу та важливої ролі культури в цих умовах, а водночас продовжує практику стратегування у сфері на місцевому рівні.

Стратегія пропонує погляд на культуру Львова у 10-річній перспективі. Майбутні зміни та виклики зумовлені контекстом повномасштабної війни Росії проти України та перспективою повоєнного відновлення країни, потребою посилення національної безпеки та стійкості суспільства, а також євроінтеграційним процесом і участю Львова у міжнародному конкурсі «Європейська столиця культури 2030», повідомила пресслужба ЛМР.

У візії Львів постає як «європейське місто живої пам’яті, актуальної спадщини та нових змістів», а культура – як «сила, що творить, розвиває і трансформує місто», «формує простір відповідальності, взаємної турботи, солідарності та зв’язку з місцем для кожного». Візія розкривається через три виміри міста – як спільноти, майстерні, платформи.

Місія стратегії – сприяти трансформації Львова через культуру – як простору пізнання, пам’яті, дії та уяви, і розвивати культуру як спільне благо, що об’єднує громаду, зцілює її та відновлює, живить ідентичність міста та посилює його стійкість.

«Думати про перспективу 10 років у наших реаліях – амбітно і складно, але ми маємо це робити, бо це означає думати про майбутнє – міста і громади, сфери культури, тих, хто її творить. Думаю, якраз у складні часи стратегічне бачення особливо важить: така візійна рамка дозволяє навести фокус на визначальному, як-от роль культури в контексті національної безпеки, дипломатії чи побудові безбар’єрного суспільства. Водночас гнучкий підхід у Стратегії 2035 дозволить оперативно реагувати на зміни у галузі чи ззовні. Цінність цього документа – в залученості різних зацікавлених сторін та голосів: це люди культури, візіонери і практики, мешканці й експерти зі стратегування, депутати Львівської міської ради», – пояснює Юлія Хомчин, директорка Інституту стратегії культури, депутатка Львівської міської ради.

У Стратегії 2035 – шість стратегічних напрямів, в межах яких зафіксовані певні цілі, активності й індикатори. Наскрізними у ній є пріоритети людиноцентричності, безбар’єрності, сталого розвитку та технологічності.

Розробці нової Стратегії розвитку культури Львова передувало широке обговорення, де кожен мав можливість поділитися ідеями та напрацювати пропозиції для стратегічних напрямів. Стратегія є результатом дослідницької роботи (опитування мешканців, інтерв’ювання дієвців сфери, аналіз матеріалів), експертного консультування, учасницького процесу для представників сфери у 2024-2025 роках. Розробив документ Інституту стратегії культури.

Культура як чинник національної безпеки

Перший стратегічний напрям постав як очевидна реакція на агресію Росії та позиціонує культуру як чинник національної безпеки, культурні практики – як засіб підтримки та інтеграції суспільства, осмислення досвідів війни, опору інформаційним загрозам.

Людський капітал та освіта

Ще один фокус стратегії – людський капітал та освіта. Передовсім це підтримка фахівців через формування умов для професійного зростання і самореалізації, що має робити сферу привабливою, зокрема для молоді, сприяти поверненню дієвців культури з-за кордону.

Збереження спадщини

Значна увага, як і в попередній профільній стратегії (2017–2025), зосереджена на збереженні й (пере)осмисленні спадщини у повсякденному житті громади. Особливий акцент нині – на практиках пам’ятання як основі згуртованості, пошанування загиблих у нинішній війні, міжпоколіннєвого діалогу.

Інновації

Блок про інновації розкриває питання інтеграції технологій в культуру, ролі креативної економіки у подоланні наслідків війни, зв’язків культури й бізнесу, медицини, урбаністики тощо, де й народжуються рішення актуальних проблем. Культура потребує якісної опори: ефективного управління, сталого фінансування, інноваційної інфраструктури. Тут ідеться про оновлення міських культурних політик, модернізацію інституцій культури, децентралізацію, формування екосистеми підтримки культури на локальному рівні з урахуванням безпекових викликів і актуальних підходів.

Міська культурна дипломатія

Новим у стратегії став напрям «Міська культурна дипломатія». Він стосується посилення впізнаваності Львова, промоції української культури у світі через розвиток партнерств, підтримки мобільності митців, залучення до міжнародних форумів та конкурсів. Важливим у цьому контексті є участь Львова у конкурсі Європейського Союзу «Європейська столиця культури 2030»: зараз місто готує заявку на фінал, у жовтні дізнаємося результат конкурсу.

Стратегія 2035 реалізовуватиметься на принципах гнучкого управління, що дозволяє динамічно реагувати на зміни. Повністю текст Стратегії розвитку культури Львівської громади 2035 можна прочитати на сайті ІСК.