Працівники Інституту культури дізналися, що їхня робота вийшла у фінал, під час звітної події

Львів вийшов у фінал конкурсу «Європейська культура 2030», де змагатиметься за цей статус з містом Никшич, що в Чорногорії. Про це йдеться в дописі Інституту стратегії культури у Facebook.

Як писав ZAXID.NET, Львів першим серед українських міст подав заявку для участі в конкурсі у жовтні 2024 року. Місто бере участь у конкурсі в колі для міст із країн поза межами Європейського Союзу, кандидатів на членство у ЄС.

Тепер до осені 2025-го року Львів має напрацювати деталізовану програму, що розкриватиме запропоновану містом в першому турі концепцію Responsibility to Be – «Відповідальність бути». Програми Львова і Никшича розглянуть у фіналі.

З початку року над заявкою для участі в конкурсі працювали представники та представниці музейного, театрального, музичного секторів, літератури й сучасного мистецтва, бізнесу, архітектури, освіти тощо. Роботу організував Інститут стратегії культури, що з 2018-го року координує процес реалізації та моніторингу Стратегії розвитку культури міста Львова 2025. Місією інституції є посилювати роль культури в місті.

Конкурс «Європейська столиця культури» започаткували 1985 року, щоб привернути увагу до міст Європи та їхньої ролі в розвитку культури, сприяти зближенню європейців.