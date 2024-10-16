Львів змагатиметься за титул «Європейська столиця культури 2030»

Львів подав заявку на участь у конкурсі Євросоюзу «Європейська столиця культури». З початку року над заявкою працювали представники та представниці музейного, театрального, музичного секторів, літератури й сучасного мистецтва, бізнесу, архітектури, освіти тощо. Інститут стратегії культури, який організував роботу, 16 жовтня повідомляє, що перший етап конкурсу, результати якого оприлюднять наприкінці 2024 року.

«Вперше українське місто склало аплікацію до найпрестижнішого конкурсу Європейської комісії, конкурсу на отримання титулу "Європейська столиця культури 2030". Для Львова – це тяглий, тривалий процес, який ми декларуємо у Стратегії розвитку культури Львова. Йдемо на конкурс зі спільною, об'єднавчою ідеєю Responsibility to Be (Відповідальність бути). Для нас гордо бути першим українським містом, яке може отримати такий титул», – розповіла директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомчин.

Над заявкою працювали з початку 2024 року. Фото Інституту стратегії культури

Зазначимо, що конкурс започаткували 1985 року, щоб привернути увагу до міст Європи та їхньої ролі в розвитку культури, сприяти зближенню європейці тощо. Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на подачу заявки й зазначив, що над документом також працювали ветерани.

«Над заявкою працювали понад 100 львівських культурних діячів, серед яких є й ветерани війни. Це нова реальність не лише для України, а й для всього світу», – зазначив Андрій Садовий.

Додамо, що Інститут стратегії культури працює з 2018 року й координує процес реалізації та моніторингу Стратегії розвитку культури міста Львова 2025. Місією інституції є посилювати роль культури в місті.