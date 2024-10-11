Ганна Шелест спеціалізується на темі зовнішньої політики України

Наглядова рада Українського інституту обрала нову очільницю. Нею стала кандидатка політичних наук, директорка безпекових програм і глобального залучення Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганна Шелест. Про це повідомили на Facebook-сторінці Українського інституту 11 жовтня.

Там зазначили, що науковиця також є запрошеною старшою дослідницею Центру дослідження європейської політики (СЕРА, Вашингтон) і головною редакторкою англомовного видання UA: Ukraine Analytica. Ганна Шелест була радницею Робочої групи з підготовки стратегії Військово-морських сил Збройних сил України до 2035 року. Зараз вона бере участь у робочих групах з розробки Концепції зовнішньої політики України, Азійської стратегії МЗС та Стратегії громадських комунікацій НАТО.

«Ганна Шелест понад 10 років працювала старшим науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (Одеське відділення). З 2014 року працювала як наукова співробітниця в Оборонному коледжі НАТО в Римі», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Український інститут – це державна установа, яка працює над зміцненням міжнародної й внутрішньої суб’єктності України засобами культурної дипломатії. Інститут був заснований Кабінетом Міністрів України у 2017 році та належить до сфери управління Міністерства закордонних справ України. Інститут має свої представництва у Франції та у Німеччині. Генеральним директором Українського інституту є фахівець з менеджменту культури, маркетингу і комунікацій Володимир Шейко.

Наглядова рада є дорадчим і контролюючим органом, що здійснює нагляд за діяльністю Українського інституту, визначає пріоритети його діяльності, управляє майном та стежить за дотриманням статутних завдань. До Наглядової ради входять представники трьох міністерств, громадянського суспільства України та відомі діячі культури.

Окрім Ганни Шелест, до складу Наглядової ради входить ще 11 діячів, серед яких:

Олександра Бакланова – громадська діячка, експертка у сфері розробки стратегій бізнесу, менеджменту, управління змінами;

Ірина Боровець – заступниця міністра закордонних справ України;

Ростислав Карандєєв – колишній тимчасово виконуючий обов’язки Міністра культури та інформаційної політики України;

Вадим Карп’як – журналіст, ведучий політичного токшоу «Свобода слова» на ICTV і радіопрограми «Про закон і благодать» на UA: Радіо Культура;

Євгенія Кравчук – народна депутатка України, заступниця голови депутатської фракції «Слуга Народу»;

Євген Кудрявець – перший заступник міністра освіти і науки України;

Тетяна Малярчук – українська письменниця та публіцистка;

Ольга Токарюк – журналістка-міжнародниця, кореспондентка італійської агенції ANSA в Україні;

Олександр Трегуб – дизайнер, співзасновник та СЕО онлайн-інституту Projector Creative & Tech, видавець Telegraf.design;

Рорі Фіннін – американський україніст, голова Українських студій у Кембриджському університеті;