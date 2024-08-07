Під час цього засідання комісія провела співбесіди з усіма претендентами

У середу, 7 серпня, у Держагентстві України з питань кіно відбувся другий тур конкурсу до Ради з держпідтримки кінематографії. Під час цього засідання комісія провела співбесіди з усіма претендентами, провела таємне голосування та оголосила новий склад Ради.

Конкурсна комісія:

Юлія Шевчук, т.в.о. голови Держкіно (від Держкіно);

Андрій Халпахчі, керівник міжнародного кінофестивалю «Молодість» (від Держкіно);

Сергій Борденюк, голова Національної Спілки Кінематографістів України (від НСКУ);

Дарина Трегубова, акторка (від громадської організації «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії»);

Вікторія Ярмощук, СЕО FILM.UA Group (від Асоціації «Українська кіно-асоціація»).

Перед його початком голова Національної спілки кінематографістів та член комісії Сергій Борденюк запропонував все ж таки допустити до засідання представників ЗМІ, проте інші члени комісії з ним не погодились.

Загалом до другого етапу комісія допустила 23 особи. Напередодні стало відомо, що свою заявку відкликав Пилип Іллєнко, продюсер і колишній керівник Держкіно. Він наголосив, що хоче зосередитись на продюсерській діяльності.

Серед 22-х кандидатів комісія обрала сім осіб:

перша категорія (має юридичну освіту)

Галина Вярвельська, директорка ТОФ «Пілот Продакшнс»;

друга категорія (має економічну освіту)

Олександр Шпилюк, кінокритик;

третя категорія

Ірина Заря, керівниця мережі кінотеатрів «Оскар»;

Аркадій Непиталюк, режисер («Уроки толерантності», «Припутні»);

Володимир Мула, продюсер («Юкі»);

Денис Тарасов, режисер («БожеВільні»);

Тарас Босак, продюсер («Щедрик», «БожеВільні»).

Найперше Раді потрібно буде вирішити, що робити з результатами 19-го пітчінгу. Його провели червні попри те, що визнання судом нелегітимності Ради, термін повноважень якої давно минув (саме тому обирали новий склад). Українські кінематографісти заявили про незаконність пітчингу, більшість його бойкотувала. На початку року українська кіноспільнота навіть зверталася до президента, голови Верховної Ради та прем‘єр-міністра з пропозицією передати цьогорічний бюджет Держкіно на потреби Збройних Сил України.

Проте пітчінг відбувся, експерти виставили проєктам свої оцінки (серед експертів були й ті, хто увійшов до нового складу Ради, зокрема Денис Тарасов).

Нагадаємо, саме Рада з держпідтримки кінематографії має ухвалювати остаточне рішення про фінансування того чи іншого проєкту. Тож цикаво, чи прийме вона пітчинг, чи Держкіно оголосить новий конкурс.