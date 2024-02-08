Сформовано новий склад наглядової ради Українського культурного фонду. Український культурний фонд оголосив новий склад наглядової ради. До неї увійшло вісім членів за квотами президента, Мінкульту та у наслідок рейтингового голосування закладів культури та громадських організацій. Дев'ятим членом ради має стати голова УКФ, якого оберуть саме ці вісім членів ради. Нагадаємо, наглядову раду УКФ формують на три роки.

Згідно з законом України «Про Український культурний фонд», Наглядова рада фонду забезпечуватиме контроль за діяльністю фонду, формуватиметься з двох осіб, яких визначає президент України, двох осіб, визначених міністерством культури України, двох представників від закладів культури, двох представників від громадських об'єднань та голови фонду за посадою. Повноваження попередньої наглядової ради спливли у січні 2024 року. Термін контракту теперішнього директора Володимира Берковського спливає в червні 2024 року. Діяльність наглядової ради, обраної у 2021 році, викликала чимало скандалів.

Склад наглядової ради УКФ

Від міністерства культури та інформаційної політики до наглядової ради увійшли:

Богдана Півненко, 47 років, скрипалька, продюсерка, викладачка. Народна артистка України, донька художника Івана Марчука, в. о. генерального директора-художнього керівника Національного ансамблю солістів «Київська камерата»;

Богдана Півненко (фото «Київська камерата»)

Вікторія Ярмощук, генеральна директорка FILM.UA Group.

Вікторія Ярмощук (фото «Детектор медіа»)

Від президента:

Олеся Жураківська, 50 років, актриса театру і кіно (фільми «Мама», «Донбас» тощо), директорка-художня керівниця Київського академічнлого театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра;

Олеся Жураківська (фото Instagram)

Володимир Шейко, фахівець з менеджменту культури, маркетингу і комунікацій, генеральний директор Українського інституту.

Володимир Шейко (Фото Український інститут)

Від закладів культури:

Олександр Книга, 64 роки, директор-художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша, президента міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії»;

Олександр Книга (фото Wikipedia)

Юрій Савчук, 58 років, історик, кандидат історичних наук, директор Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Юрій Савчук (фото Radio Polske)

Від громадських організацій:

Володимир Воробей, 47 років, директор TOB «ППВ Mepeжi знань»;

Володимир Воробей (фото Facebook)

Богдан Логвиненко, 35 років, письменник, журналіст, телеведучий, літературний критик, редактор, громадський діяч.голова ГО «Українер».

Богдан Логвиненко (фото Instagram)