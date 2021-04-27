Виконавчим директором Українського культурного фонду став Владислав Берковський
Що про нього відомо?
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У вівторок, 27 квітня, було проведено повторний конкурс на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду. За рішенням Наглядової ради УКФ цю посаду посів Владислав Берковський, набравши 6 голосів. Загалом на конкурс подали документи 19 кандидатів. Після проведення технічного відбору пакетів документів кандидатів, до фінальної частини конкурсу дійшло 12 кандидатів.
Відповідно до регламенту Наглядової ради, відбулися відкриті співбесіди з кандидатами та обрання виконавчого директора Фонду шляхом голосування. Після цього Берковський набрав 6 голосів, Ірина Осадча, яка зараз виконує обо'вязки голови фонду – 3. Усі інші голосів не отримали. Голова Наглядової ради запропонувала звернутись до міністерства із проханням призначити новообраному директору випробувальний термін. Рада цю пропозицію підтримала.
Нагадаємо, що 24 березня Наглядова рада на своєму засіданні не змогла обрати виконавчого директора фонду – жоден із претендентів на посаду не набрав більшості голосів.
Загалом на участь у конкурсі подалося десятеро учасників, з них двоє – Вікторія Шторм та діюча директора УКФ Юлія Федів – відмовилися від участі та відкликали свої документи перед другим туром.
Хто такий Владислав Берковський?
Владислав Берковський (43 роки) на момент конкурсу є директором Центрального державногокінофотофоноархіву України ім. Гордія Пшеничного. Він народився у 1977 році в Одесі.
Навчався у Острозькій академії (закінчив у 2000 р.) та Національні академії академія державного управління при Президентові України (зкінчив у 2012).
Берковський – дослідник економічної історії України XV-XVII століття, архівіст, кандидат історичних наук (2010), doktor nauk humanistycznych (2006).
Був членом колегії, науково-методичної ради та редакційно-видавничої ради Державної архівної служби України
Є членом Експертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави при Міністерстві культури та інформаційної політики України.
З мотиваційного листа: «Маючи за плечима досвід роботи з кіноспільнотою, музейною, архівною та театральною сферами, участь в організації та проведенні заходів для студентської та учнівської молоді, участь у заходах з промоції української культури та історії закордоном, вважаю, що гідно зможу очолити провідну вітчизняну державну установу, діяльність якої спрямована на розвиток національної культури та мистецтва».