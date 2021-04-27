Владислав Берковський отримав 6 гоосів від Наглядової ради

У вівторок, 27 квітня, було проведено повторний конкурс на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду. За рішенням Наглядової ради УКФ цю посаду посів Владислав Берковський, набравши 6 голосів. Загалом на конкурс подали документи 19 кандидатів. Після проведення технічного відбору пакетів документів кандидатів, до фінальної частини конкурсу дійшло 12 кандидатів.

Відповідно до регламенту Наглядової ради, відбулися відкриті співбесіди з кандидатами та обрання виконавчого директора Фонду шляхом голосування. Після цього Берковський набрав 6 голосів, Ірина Осадча, яка зараз виконує обо'вязки голови фонду – 3. Усі інші голосів не отримали. Голова Наглядової ради запропонувала звернутись до міністерства із проханням призначити новообраному директору випробувальний термін. Рада цю пропозицію підтримала.

Нагадаємо, що 24 березня Наглядова рада на своєму засіданні не змогла обрати виконавчого директора фонду – жоден із претендентів на посаду не набрав більшості голосів.

Загалом на участь у конкурсі подалося десятеро учасників, з них двоє – Вікторія Шторм та діюча директора УКФ Юлія Федів – відмовилися від участі та відкликали свої документи перед другим туром.

Так, на цю посаду претендували восьмеро осіб, а саме В’ячеслав Жила, Станіслав Которобай, Леся Миськів, Сергій Міранков, Анастасія Рагімова, Жанна Румко, Юлія Савостіна та Олег Соснов. Найбільше голосів набрала Анастасія Рагімова – 4, Олег Соснов – 2, ще по 1 голосу отримали Станіслав Которобай та Юлія Савостіна. Один із членів ради проголосував проти всіх.