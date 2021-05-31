Представники українських культурних інституцій, учасники конкурсного відбору проектів на отримання грантів Українського культурного фонду звернулись з відкритим листом до прем’єр-міністра Дмитра Шмигаля, міністра культури Олександра Ткаченка та президента Володимира Зеленського. Причиною стали спірні рішення Наглядової ради УКФ. Автори листа наголошують на тому, що рішення новоствореної ради руйнує прозорість процедур конкурсу, знецінює експертні оцінки та ставить під загрозу саме існування фонду, як надважливої для культури інституції, що встигла завоювати довіру галузі.

Лист підписало близько 50-ти учасників конкурсного відбору. Ми намагалися розібратись у суті претензій. Розповідаємо, що відбувається.

Що сталось?

Річ у тім, що на травневих засіданнях новопризначена Наглядова рада УКФ відхилила надзвичайно велику кількість проектів, які вже пройшли всі попередні стадії відбору, включно з технічним та експертним. Проекти, які мали високі місця у рейтингу, залишаться, згідно із рішенням ради, без фінансування. Вперше в історії УКФ Наглядова рада відхилила 16 з 24 проектів в одному лише лоті, «Знакові події в Україні».

Натомість деяким проектам, які рада підтримала, радять суттєво скоротити планові бюджети, що ставить під питання їх реалізацію.

Автори листа вважають, що рада перебрала на себе функції експертів, проігнорувавши їх думку, а також дирекції фонду. Підписанти назвали такі дії ради порушення Закону України «Про Український культурний фонд» та чинного «Порядку проведення конкурсного відбору проектів» (в редакції від 06.05.2021).

Автори проектів після тривалого мовчання отримали однакові листи, де йшлося, що їм відмовлено «через невідповідність пріоритетам обраного лоту та програми в цілому та/або через відсутність демонстрації потенціалу позитивної динаміки масштабування та/або не врахування загальних стратегічних цілей Фонду».

Представники культурних інституцій наголошують на непрозорості процедури, відсутності можливості для апеляцій та на ручному керуванні фондом, адже законом не передбачена «підтримка» Наглядовою радою проектів, що пройшли попередні стадії відбору, як і одностороння модифікація їхніх бюджетів, а лише схвалення «рішення експертних рад Українського культурного фонду, погоджених Дирекцією Фонду.

«Це безпрецедентне перекроювання результатів незалежного конкурсу не можна пояснити інакше, як упередженістю та намаганням замінити прозорі конкурсні процедури режимом "ручного управління"», – йдеться у листі.

Тут варто пригадати, що під час конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ члени Наглядової ради весь час наголошували, що саме рада вирішуватиме долю УКФ. До слова, саме цей конкурс став провісником проблем, що чекають на УКФ, адже продемонстрував некомпетентність деяких членів ради, через що діяльність фонду була заблокована протягом кількох місяців. ZAXID.NEТ докладно писав про новий склад Наглядової ради. Прочитати про кожного з її членів можна за посиланням. Також цей конкурс продемонстрував ігнорування думки культурної спільноти.

«Перебирання функцій експертних рад Наглядовою радою Фонду є порушенням принципу експертної незалежності, дискредитацією фахової експертизи», – наголошують його автори.

Хто і чому отримав відмови?

Відмови отримали ті інституції, які мають тривалий досвід роботи та бездоганну репутацію. Це стосується, наприклад, декількох кінофестивалів, таких відомих як «Німі ночі» в Одесі, Київський тиждень критики та Wiz-art у Львові.

«Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art одна з найпопулярніших та найвпливовіших подій на Заході України. Показ великої кількості короткометражних фільмів, якісна селекція, проведення додаткових активностей, в тому числі освітніх, із залученням професіоналів кіноринку та широкої аудиторії робить його унікальним та актуальним на сьогоднішній день», – йдеться в одному із експертних відгуків. Інші також наголошують на важливості та високій якості фестивалю.

Ще одна подія Львівщина, що претендувала на грант у тій самій секції – «Знакові події» – також має шанс не відбутись. Йдеться про проект «Звенигород. АРХеоМІКС». За результатами експертного оцінювання, цей проект має третє місце у загальному рейтингу, набравши 481 з 500 можливих балів. Однак його теж відхилили на засіданні нової Наглядової ради.

«Ситуація, коли більшість проектів потенційних переможців відхиляє Наглядова Рада вже перед підписанням договорів про надання ґранту, є абсолютно нетиповою для УКФ. Проекти, які надходять до фонду проходять ретельний технічний відбір, а потім відбір експертів (які і визначають відповідність критеріям). Його оцінює п’ять незалежних експертів, імена яких невідомі заявникам. Протягом кількох років така система гарантувала максимально можливе об’єктивне оцінювання та забезпечення нових прозорих та чесних правил гри в українській культурі», – прокоментували організатори «Звенигород. АРХеоМІКС».

І таких проектів чимало. Усі їх автори наголошують не лише на неприпустимості непрозорого «ручного» керування УКФ, але і на тому, що пояснення, які вони отримали від Наглядової ради містять загальні та необґрунтовані пояснення, а також нефахові та розмиті формулювання. Ось текст листа (правопис збережено):

«Наглядова Рада Фонду на засіданні 20.05.2021 року прийняла рішення не підтримувати ваш проект через невідповідність пріоритетом обраного ЛОТ-у та програми в цілому та/або через відсутність демонстрації потенціалу позитивної динаміки масштабування та/або не врахування загальних стратегічних цілей Фонду. Через велике навантаження Фонд не надає додаткових роз’яснень щодо причин відхилення та не приймає апеляції на рішення Наглядової Ради».

Автори листа закликали Міністерство культури та інформаційної політики України «втрутитись у ситуацію, що склалася, докладно проаналізувати рішення нового складу Наглядової ради Фонду та вжити заходів щодо нейтралізації їх негативних наслідків, аж до розпуску Наглядової ради як такої, що перевищила свої повноваження та підважила довіру культурного сектору, вдавшись до одіозних, упереджених і руйнівних для української культури дій».

Що кажуть в УКФ?

Тим часом на сайті Українського культурного фонду з’явилась заява щодо конкурсного відбору 2021 року, у якій йдеться, що на конкурс була подана рекордна кількість проектів.

«Відповідно до етапів конкурсного відбору проект (після експертного оцінювання та погодження Дирекцією) проходить схвалення Наглядовою Радою УКФ, якщо його бюджет перевищує або дорівнює 150 мінімальним заробітним платам. Проект розглядається членами Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні за умов наявності кворуму. Під час ознайомлення із проектами беруться до уваги пріоритети лоту тієї чи іншої програми, інституційна спроможність заявників, їхня успішна попередня діяльність, а також доброчесність щодо поданої інформації та документів», – йдеться у заяві.

Прокоментувала роботу Наглядової ради і її голова Лариса Мудрак.

«Конкурс триває третій тиждень й ще не завершений. Затримка конкурсних процедур вже більше місяця. А це значить переможці (їх багато, тому що це найоб‘ємніший конкурс за всі роки) ще на місяць пізніше отримають кошти. Новообраний директор ще не почав працювати. Колектив не витримує навантаження, тримається з останніх сил й щодня фахівці пишуть заяви на звільнення», – написала вона.

Нагадаємо, що конкурс на посаду виконавчого директора фонду відбувся 27 квітня. Переміг Владислав Берковський. Тобто він не не почав працювати більше ніж через місяць після конкурсу.

Новий конкурс?

Український культурний фонд, ще не завершивши усі процедури попереднього конкурсу, оголосив новий: додатковий конкурс на лот «Знакові події історії України» програми «Знакові події».

«У зв'язку з економією коштів за програмами, які вже були розглянуті Наглядовою Радою і Дирекцію Фонду, УКФ оголошує додатковий конкурс на лот «Знакові події історії України» програми «Знакові події» для підтримки масштабних заходів, присвячених 30-річчю Незалежності України. Бюджет лоту складатиме 30 млн грн. Мінімальна сума гранту: 500 тис. грн, максимальна сума гранту: 2,5 млн грн», – йдеться у повідомленні фонду. Терміни вражають: конкурс було оголошено 27 травня, термін подачі заявок з 27.05.2021 – 10.06.2021, усього два тижні.

Повний текст листа до урядовців:

Президенту України Зеленському В.О.

Прем’єр-міністру України Шмигалю Д.А.

Міністру культури та інформаційної політики Ткаченку О.В.

Шановний Володимире Олександровичу, шановний Денисе Анатолійовичу, шановний Олександре Владиславовичу!

Ми, представники українського культурного сектора, учасники конкурсного відбору проектів-претендентів на отримання грантів Українського культурного фонду, як тих, що рішенням Наглядової ради УКФ схвалені до реалізації, так і тих, що не підтримані, висловлюємо обурення останніми рішеннями Наглядової ради, що завдають нищівного удару по культурних інституціях та міжнародному іміджу України.

Так, на засіданнях 20, 22 та 24 травня Наглядова рада вперше в історії УКФ кардинально змінила результати незалежної експертизи в порушення Закону України «Про Український культурний фонд» та чинного «Порядку проведення конкурсного відбору проектів» (в редакції від 06.05.2021) та прийняла рішення не підтримувати значну частину проектів програм «Культура. Туризм. Регіони», НОРД, «Аудіовізуальне мистецтво», «Аналітика культури», «Знакові події» (доля відхилених проектів в окремих ЛОТах цієї програми сягала 75%), які пройшли попередні стадії відбору, посіли високі місця в рейтингу та були схвалені Дирекцією УКФ, «через невідповідність пріоритетам обраного ЛОТ-у та програми в цілому та/або через відсутність демонстрації потенціалу позитивної динаміки масштабування та/або не врахування загальних стратегічних цілей Фонду». Натомість будуть профінансовані проекти, що за рішенням експертних рад мають меншу кількість балів і займають нижчі місця в рейтингу. Це безпрецедентне перекроювання результатів незалежного конкурсу не можна пояснити інакше, як упередженістю та намаганням замінити прозорі конкурсні процедури режимом «ручного управління».

Такі дії Наглядової ради викликають підозри в тенденційності її членів та в наявності у них прихованих інтересів. Вони є нелегітимними, оскільки виходять за межі повноважень Наглядової ради, визначених в статті 7 Закону України «Про Український культурний фонд», суперечать основним принципам діяльності УКФ, визначеним в пункті 1 статті 2 цього закону та порушують умови участі в конкурсі, що містяться в Інструкціях для заявників, якими визначено пріоритети Фонду на 2021 рік.

Законом не передбачена «підтримка» Наглядовою радою проектів, що пройшли попередні стадії відбору, як і модифікація нею їхніх бюджетів, а лише схвалення відповідно до пріоритетів Фонду «рішення експертних рад Українського культурного фонду, погоджених Дирекцією Фонду, щодо …проектів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат». Про зміну пріоритетів учасники конкурсу мають бути повідомлені завчасно, а не постфактум. Приймаючи рішення не підтримувати проект Наглядова рада де-факто перебирає на себе функцію експертних рад та Дирекції Фонду, руйнуючи не тільки запроваджену в УКФ ефективну систему прийняття рішень, але також – і це ще небезпечніше – крихку довіру, що встановилася між культурним сектором та УКФ упродовж останніх років.

Всупереч принципам прозорості та підзвітності, зафіксованим у Законі, Наглядова рада не надала жодного обґрунтування своїм рішенням, позбавила учасників конкурсу права на апеляцію та/або обґрунтування потреби в фінансуванні, не проінформувала про зміни пріоритетів та підходів до проведення конкурсного відбору, відмовившись у такий спосіб від діалогу з середовищем і проявивши неповагу до учасників конкурсного відбору.

Український культурний фонд як державний інвестор сфери культури завоював репутацію демократичної інституції, що здійснює діяльність у прозорий, експертний, неупереджений спосіб через багатоступеневу систему запобіжників проти зовнішнього та внутрішнього втручання. Осердя цієї системи – незалежні експертні ради, складені з експертів, які обираються за принципом випадковості та діють анонімно, не вступаючи в безпосередній контакт з аплікантами. На роботу експертних рад завжди було чимало нарікань, однак УКФ системно підвищував експертну спроможність, посилюючи довіру всередині сектору. Перебирання функцій експертних рад Наглядовою радою Фонду є порушенням принципу експертної незалежності, дискредитацією фахової експертизи.

Варто зазначити, що робота Наглядової ради УКФ нового складу від початку викликала критику інституцій та стейкхолдерів культурного сектора. Організований Наглядовою радою конкурс на посаду виконавчого директора УКФ яскраво продемонстрував некомпетентність та неспроможність Наглядової ради, яка через нездатність визначитись з переможцем де-факто заблокувала діяльність УКФ на кілька місяців. Деякі члени Наглядової ради під час дискусій та обговорень у прямому ефірі вдавались до сексистських, обсценних та упереджених коментарів, публічно руйнуючи репутацію інституції.

Наслідок діяльності Наглядової ради нового складу – на середину року Фондом не завершено жодної переговорної процедури та не підписано жодного грантового договору за проектами, які передбачають схвалення Наглядовою радою, через що десятки проектів організаторами заморожено або перенесено на невизначений термін. Потерпає імідж України як надійного міжнародного партнера, адже левова частка проектів, відхилених Наглядовою радою, мають міжнародну складову. Розпочалася руйнація команди Фонду, позаяк частина ключових працівників уже подали заяви про звільнення із займаних посад.

Закликаємо Міністерство культури та інформаційної політики України втрутитись у ситуацію, що склалася, докладно проаналізувати дії нового складу Наглядової ради Фонду щодо підтримки проектів в рамках конкурсних програм 2021 року та вжити заходів з нейтралізації їхніх негативних наслідків. Вимагаємо розпуску Наглядової ради УКФ, скасування її рішень, прийнятих з порушенням законодавства та нормативних документів Фонду, та притягнення винних до відповідальності.

Український культурний фонд – спільне надбання українського громадянського суспільства, професійного та експертного середовищ, успішний кейс реформи державного управління та дієвий інструмент прозорого розподілу державних ресурсів. Ми не можемо допустити його дискредитацію зсередини. Ми пильно стежитимемо за перебігом подій та захищатимемо як інституцію, так і свої права всіма законними методами.

Лист підписали такі організації-учасники конкурсного відбору проектів УКФ: