Лариса Мудрак – відома політична та громадська діячка

Головою Українського культурного фонду (УКФ) призначено Ларису Мудрак, відповідний наказ Міністерства культури та інформаційної політики України підписано 14 квітня.

«Маю честь й відповідальність очолити Наглядову раду УКФ. Для спільноти культури та й для всієї країни ця інституція має велику роль, а її розвиток - це маркер спроможності бути модерними, відкритими й сильними в часи змін та викликів. Час ротацій закономірний і в цьому теж є своя сила. Сила для росту, великого масштабу та флагманських загальнонаціональних проектів», – цитує слова Мудрак прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики.

Головними завданнями на посаді нова голова УКФ вважає: стабілізацію, професіоналізм і відкритість роботи Наглядової ради; формування нової стратегії роботи фонду; сприяння вдосконаленню внутрішньої організації та комунікації роботи фонду.

Зазначається, що Мудрак була заступником голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення України, керівницею Головної служби інформаційної політики Секретаріату президента України, є Заслуженим журналістом України.

Наразі є президентом у Win Win Communication і головним виконавчим директором у Family Business Network Ukraine та віце-президентом Асоціації благодійників України.

Хто така Лариса Мудрак

Лариса Мудрак – громадська діячка, медіаекспертка, публіцистка. Була заступницею голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення України, керівницею Головної служби інформаційної політики Секретаріату президента України.

Багато років працювала в медіасфері. У 1993–2000 роках була автором і ведучою програм української редакції «Радіо Свобода»: у Києві, Мюнхені, Празі, а потім знову в Києві.

У 2005 році вона перейшла у галузь політичних комунікацій. Була прессекретарем Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також першим заступником керівника пресслужби Секретаріату президента. З 2010 до 2014 року вона працювала у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.

Лариса Мудрак є лауреаткою загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Журналіст року в галузі друкованих ЗМІ». Представляла Україну в Керівному комітеті Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства.

Брала активну участь у багатьох культурних проектах, зокрема, була волонтером становлення найбільшої в Україні інституції культури «Мистецький Арсенал», нагадали у МКІП.

На сьогодні Лариса Мудрак – президентка у Win Win Communication і СЕО в Family Business Network Ukraine, віцепрезидентка Асоціації благодійників України.

Що таке УКФ

Український культурний фонд – це державна установа, створена у 2017 році для сприяння розвитку культури. Фонд надає державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів та ініціатив на конкурсній основі.

За роки своєї діяльності УКФ отримував із державного бюджету, в середньому, приблизно 700 мільйонів гривень.

Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується Міністерством культури та інформаційної політики України.