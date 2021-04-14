Головою Українського культурного фонду призначено Ларису Мудрак
Головою Українського культурного фонду (УКФ) призначено Ларису Мудрак, відповідний наказ Міністерства культури та інформаційної політики України підписано 14 квітня.
«Маю честь й відповідальність очолити Наглядову раду УКФ. Для спільноти культури та й для всієї країни ця інституція має велику роль, а її розвиток - це маркер спроможності бути модерними, відкритими й сильними в часи змін та викликів. Час ротацій закономірний і в цьому теж є своя сила. Сила для росту, великого масштабу та флагманських загальнонаціональних проектів», – цитує слова Мудрак прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики.
Головними завданнями на посаді нова голова УКФ вважає: стабілізацію, професіоналізм і відкритість роботи Наглядової ради; формування нової стратегії роботи фонду; сприяння вдосконаленню внутрішньої організації та комунікації роботи фонду.
Зазначається, що Мудрак була заступником голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення України, керівницею Головної служби інформаційної політики Секретаріату президента України, є Заслуженим журналістом України.
Наразі є президентом у Win Win Communication і головним виконавчим директором у Family Business Network Ukraine та віце-президентом Асоціації благодійників України.
Хто така Лариса Мудрак
Лариса Мудрак – громадська діячка, медіаекспертка, публіцистка. Була заступницею голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення України, керівницею Головної служби інформаційної політики Секретаріату президента України.
Багато років працювала в медіасфері. У 1993–2000 роках була автором і ведучою програм української редакції «Радіо Свобода»: у Києві, Мюнхені, Празі, а потім знову в Києві.
У 2005 році вона перейшла у галузь політичних комунікацій. Була прессекретарем Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також першим заступником керівника пресслужби Секретаріату президента. З 2010 до 2014 року вона працювала у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.
Лариса Мудрак є лауреаткою загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Журналіст року в галузі друкованих ЗМІ». Представляла Україну в Керівному комітеті Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства.
Брала активну участь у багатьох культурних проектах, зокрема, була волонтером становлення найбільшої в Україні інституції культури «Мистецький Арсенал», нагадали у МКІП.
На сьогодні Лариса Мудрак – президентка у Win Win Communication і СЕО в Family Business Network Ukraine, віцепрезидентка Асоціації благодійників України.
Український культурний фонд – це державна установа, створена у 2017 році для сприяння розвитку культури. Фонд надає державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів та ініціатив на конкурсній основі.
За роки своєї діяльності УКФ отримував із державного бюджету, в середньому, приблизно 700 мільйонів гривень.
Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується Міністерством культури та інформаційної політики України.