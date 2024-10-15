Інсталяція «Інформація чи маніпуляція!» художника Петра Грицюка

З 12 жовтня до 3 листопада у Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій, що на площі Міцкевича, 10, триватиме виставка «Ті, хто поряд», яка розповідає про людину та середовища, з якими вона контактує. На виставці зібрали чотири персональні проєкти українських художників Артура Солецького, Петра Грицюка, Руслана Лучка та Сергія Дробишевського.

«Проєкт об'єднує різні художні практики й техніки, створюючи діалог між картинами, скульптурами та іншими медіа, залучаючи глядача до цього діалогу, перетворюючи його на активного учасника мистецького процесу. Виставка стає більше ніж просто експозицією – це простір для відкриття нового досвіду, де кожен може знайти щось особисте через взаємодію з різними формами мистецтва та ідеями», – розповів Артур Солецький.

Петро Грицюк, Сергій Дробишевський, Артур Солецький, Руслан Лучко (зліва направо). Фото ZAXID.NET

Проєкт Артура Солецького має назву «Міста на людях і люди в містах» й розповідає про емоційний зв'язок людини й середовища, рефлексію на буденність. Майже всі роботи митець створив для цієї виставки.

Роботи Артура Солецького. Фото ZAXID.NET

У другому залі розташований проєкт «Викопаний і замкнений у скрині» художника Руслана Лучка. Митець звертається до міфології Бойківщини, звідки сам є родом.

«Це момент із бойківської міфології, інструкція, щоб виховати собі хорошого домашнього духа. Це частина моєї дисертаційної роботи, апробація мого фінального проєкту, який пов'язаний із бойківською міфологією домашніх духів. Предмети, які ви бачите, я знайшов на стриху у своєї прабабусі», – сказав Руслан Лучко.

Проєкт «Викопаний і замкнений у скрині»Руслана Лучка. Фото ZAXID.NET

Роботи художника Петра Грицюка об'єднані під назвою «Щоденник». Основним матеріалом для митця є метал.

«Я приходжу у свою майстерню, коли відчуваю сильне бажання висловитися. Замість паперу й ручки я пишу на металевих листах пальником, зварювальним пальником та болгаркою. Перша частина експозиції, проєкт "Тунелі", – це абстрактні композиції, які я створював без ескізів. Металеві об'єкти є результатом експериментальних пошуків текстур, плям, динамічної пластики, а також відображенням конкретних переживань і емоцій, які відчувалися в той момент», – пояснив художник.

Другу частину експозиції, «Інформація чи маніпуляція!», Петро Грицюк створив 2017 року, коли роздумував про спотворення інформації в інтересах певних людей.

Проєкт «Щоденник» Петра Грицюка. Фото ZAXID.NET

У четвертому залі розмістили роботи скульптора Сергія Дробишевського. Проєкт має назву «Ніби щойно» і розповідає про сприйняття часу.

«"Ніби щойно" вказує на те, що зараз відбулося, але воно вже в минулому. І цей момент ви ніколи не вхопите», – додає художник.

Скульптури Сергія Дробишевського. Фото ZAXID.NET

Зазначимо, що у межах виставки «Ті, що поряд», ЦІММ долучається до збору 10 млн грн на сто дронів для окремого батальйону «Вовки Да Вінчі». Відвідувачі можуть задонатити на монобанку під час огляду виставки або під час благодійних концертів Анатолія Лук'янова Luka (12 жовтня о 18:00) та Black Balloon (27 жовтня о 17:00).