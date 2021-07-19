Cтанції метро «Берестейська» та «Академмістечко» довелось закрити

У Києві після аномальної спеки почалась сильна злива та грози. Через рекордні опади в багатьох місцях виникли підтоплення. Злива затопила низку вулиць столиці, вхід та вихід станції метро «Берестейська» та «Академмістечко» довелось закрити, оскільки вода потрапила у касові зали.

Через негоду наземний громадський транспорт курсує без дотримання графіку, затримується рух трамваїв та тролейбусів. Більшість центральних вулиць зараз стоять у заторах.

За прогнозами Українського гідрометцентру, грози зі шквалами в столиці можуть тривати до вечора. ДСНС оголосила штормове попередження через шквали і грози, які пройдуть в Україні 19 липня. У всіх західних, північних, Вінницькій, вдень і в Черкаській та Кіровоградській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

У Києві злива та шквали вітру — затопило вулиці pic.twitter.com/l5I2mytC38 — hromadske (@HromadskeUA) July 19, 2021

Від початку літа Київ потерпає від аномальної спеки. 16 липня там зафіксували 13 за місяць температурний рекорд. Такі високі показники в Києві та Україні пояснюються впливом антициклонів. Так, у період між 23 та 26 червня через антициклон Zoe в Києві зафіксували 10 рекордів температури.

Загалом у червні у столиці було 6 днів, коли максимальна температура повітря перевищувала 30°C, а середньомісячна температура повітря виявилася на 1,8°C вищою за кліматичну норму.На початку липня в Україну знову повернулася спека – цього разу її приніс антициклон Cornelieke. Через нього ніч проти 12 липня у Києві була найспекотнішою за майже 100 років.