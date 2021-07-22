В Одесі затопило частину центральних вулиць

У ніч на 22 липня в Одесі пройшла потужна злива, яка спричинила масштабні повені. Про це повідомляє одеське видання «Думская».

Унаслідок негоди у місті впали щонайменше кілька десятків дерев. Багато вулиць міста затопило – найскладіша ситуація була на вулиці Генуезькій, Французькому бульварі і Дерибасівській, центральній алеї Аркадії.

Крім того, через зливу у місцевому аеропорту не змогли приземлитися кілька літаків. Зокрема, борт із Варшави вирішив повернутися, а літак з турецької Анталії попрямував до Борисполя.

У деяких районах також спостерігають випадки підтоплення багатоповерхівок. «Думская» пише, що це найсильніша злива в Одесі з 2013 року.

Також рятувальники 22 виїздили для відкачування води з підвалів багатоповерхівок, приватних домогосподарств та будинків на території Одеської області. Евакуювати довелося 11 мешканців та прибрати 18 повалених негодою дерев.

Наслідки сильної зливи в Одесі

Від початку літа Україна потерпає від аномальної спеки. Такі високі показники в Києві та Україні пояснюються впливом антициклонів. Так, у період між 23 та 26 червня через антициклон Zoe в Києві зафіксували 10 рекордів температури.

Спека чергується з аномальними зливами. На початку липня в Україну знову повернулася спека – цього разу її приніс антициклон Cornelieke. Через нього ніч проти 12 липня у Києві була найспекотнішою за майже 100 років.