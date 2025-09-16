Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі

На Київщині співробітники Державного бюро розслідувань викрили групу військових, які розкрадали пальне частини та перепродавала його. Про це у вівторок, 16 вересня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними правоохоронців, злочинну схему організував начальник служби паливно-мастильних матеріалів, залучивши до неї інших військових. Встановлено, що посадовець у документах завищував витрати, а також фіктивно списував пальне нібито на транспорт та генератори. Інші військові перепродавали утворені надлишки дизельного пального.

«Для конспірації вони змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму та надавали на КПП підроблені документи і таким чином вивозили пальне з частини», – йдеться у повідомленні ДБР.

Слідчі встановили, що таким чином військові частини збули на понад 27 тис. літрів дизельного пального загальною вагою 22,9 тонни.

Військовим оголосили підозри у привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року ДБР затримало трьох офіцерів військової частини на Донеччині, які розкрадали та перепродавали пальне.