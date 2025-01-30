ДБР затримала трьох офіцерів за підозрою у розкраданні пального з військової частини

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали трьох офіцерів військової частини на Донеччині, які розкрадали пальне. Про це у четвер, 30 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, у період з вересня 2024 року по січень 2025 року командир батальйону матеріального забезпечення, його заступник та офіцер штабу у документах вказували завищені показники використання військовою частиною пального та мастильних матеріалів. Отримані таким чином «надлишки» продавали, а гроші привласнювали.

ДБР встановили, що офіцери щомісяця перепродавали щонайменше 10 тонн палива та мастильних матеріалів, вкрадених з частини. Зазначається, що точну суму завданих збитків наразі встановлюють.

«Наразі правоохоронці провели 9 обшуків за місцем помешкання та у службових приміщеннях військових. Вилучено гроші, 8 тонн палива, документи, які підтверджують протиправну діяльність, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи», – йдеться у повідомленні ДБР.

Правоохоронці оголосили офіцерам підозри у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 410 КК України). Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Розмір застав становить від 423 тис. грн до 908 тис. грн.

Нагадаємо, у грудні 2024 року ДБР викрило двох посадовців військової частини у Яворівському районі на Львівщині, які вкрали пального на 6 млн грн.