Викрадене у військових пальне продавали, а гроші ділили між учасниками схеми

У військові частині у Яворівському районі на Львівщині співробітники ДБР спільно з військовими прокурорами викрили схему розкрадання пального, яку організували двоє посадовців військової частини, залучивши до справи ще двох солдатів та цивільного. За версією правоохоронців, за вісім місяців учасникам схеми вдалося вкрасти та продати пального на суму близько 6 млн грн.

Як розповіли у п’ятницю, 13 грудня, у прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, до злочинної групи увійшли виконувач обов’язків начальника складу паливно-мастильних матеріалів, начальник сховища пального, двоє солдатів та місцевий мешканець.

«За даними слідства, начальник складу дав вказівку солдатам щоденно зливали пальне у резервуари та вивозити з території частини до приватного будинку, власник якого підшукав клієнтів і продавав товар. Зароблені гроші спільники розподіляли між собою», – повідомили в прокуратурі.

За матеріалами слідства, таку злочинну схему підозрювані налагодили цьогоріч у квітні, а щомісяця їм вдавалось реалізувати близько 20 тонн паливно-мастильних матеріалів. Орієнтована вартість однієї тонни сягала 37,5 тис. грн. Отже, за вісім місяців їм вдалося викрасти пального на суму близько 6 млн грн.

У військовій частині розкрадали близько 20 тонн пального щомісяця

Під час 19 обшуків у помешканнях фігурантів та їх автомобілях правоохоронці вилучили гроші, понад 5 тонн пального і документи, які підтверджують їхню протиправну діяльність.

За даними теруправління ДБР Львівщини, чотирьом підозрюваним суд вже обрав запобіжні заходи: тримання під вартою з можливістю внесення застави по 1,5 млн грн для двох фігурантів, та по 908 тис. грн – для ще двох. П’ятому підозрюваному суд призначив цілодобовий домашній арешт. Як стало відомо ZAXID.NET, схема розкрадання пального діяла в одній із військових частин на Яворівщині.

За викрадення військового майна в умовах воєнного стану (ч. ч. 2-5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 ККУ) винуватцям загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Перевіряють причетність до схеми інших осіб.