Викрадене пальне працівники «Укрзалізниці» продавали на території Кременчуцького району

На Полтавщині правоохоронці викрили працівників «Укрзалізниці» на розкраданні пального з локомотивів. Про це у середу, 12 червня, повідомили у пресслужбі департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Слідчі встановили, пальне зливали на території залізничної станції неподалік Кременчука. Злочинці дотримувались посилених заходів безпеки: використовували радіостанції, спілкувалися тільки через месенджери, а під час крадіжки кілька людей мали спостерігати за тим, аби ніхто не помітив злочину.

«За раз учасники групи могли викрасти з локомотивів до однієї тонни пального. Надалі вони вивозили його на автомобілі до місць зберігання – гаражів та підсобних приміщень, які належали фігурантам. Потім зловмисники збували викрадене пальне на території Кременчуцького району Полтавської області», – йдеться у повідомленні.

Трьох крадіїв правоохоронці затримали прямо під час зливу дизельного пального з вантажного локомотива, який зупинився на залізничній станції. Загалом слідчі задокументували 21 факт викрадення палива. Таким чином «Укрзалізниці» завдали збитків на 500 тис. грн.

«Також правоохоронці провели 22 обшуки в службових приміщеннях, за місцями мешкання, гаражах та в автомобілях фігурантів. Вилучили 1,5 тонни пального, мапи маршрути руху потягів, банківські картки, мобільні телефони, засоби для викрадення пального, автомобіль, на якому перевозили викрадене та чорнові записи», – повідомили правоохоронці.

Слідчі оголосили про підозри п’ятьом учасникам оборудки за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі суд обрав трьом фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 242 тис. грн для кожного. Наразі триває розгляд клопотань стосовно ще двох підозрюваних.