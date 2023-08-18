За один раз чоловіки зливали до 200 літрів палива

На Тернопільщині викрили трьох працівників державного підприємства, які крали дизельне пальне з тепловозів. Співробітники управління стратегічних розслідувань затримали чоловіків в той момент, коли вони якраз зливали паливо в спеціальну тару. Зловмисникам повідомили про підозру про злочин. Однак поліція вивчає документи та записи, щоб встановити інших причетних до крадіжок.

В управлінні поліції в Тернопільській області ZAXID.NET зазначили, що чоловіки, працівники локомотивного депо, крадіжки дизпалива здійснювали систематично. Робили це переважно під час своїх нічних змін. За один раз з тепловозів зливали до 200 літрів пального і намагалися продати його за кілька днів. Наступного чергування схема знову повторювалася.

Зловмисники мали чітку організацію роботи, і кожні продані літри палива обліковували у записниках. «Під час проведення огляду місця події було вилучено викрадене дизельне паливо та інші речові докази. Окрім цього, за участю слідчих, одночасно було проведено 9 обшуків, за результатами яких вилучено три автомобілі, з допомогою яких, ймовірно, перевозили крадене пальне, мобільні телефони, сім-картки, блокноти із записами», — повідомили в поліції Тернопільщини в п'ятницю, 18 серпня.

Працівники, причетні до крадіжок, записували все: дату зливу пального, об’єм краденого та осіб, яким продавали паливо. Наразі правоохоронці вивчають знайдені документи і встановлюють, скільки правопорушники викрали дизелю.

Працівникам підприємства вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України (Крадіжка, вчинена у великих розмірах,чи в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.