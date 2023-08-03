Телефон військовий викрав у сусіда по палаті

Першотравневий районний суд Чернівців засудив стрільця батальйону охорони військової частини за крадіжку мобільного телефона у сусіда по палаті. Чоловік проходив службу і отримав поранення. На реабілітацію його відправили в Чернівецький обласний неврологічний диспансер, де він і викрав мобільний телефон.

Слідство встановило, що обвинувачений родом з с. Головківка Кіровоградської області. З початком повномасштабного вторгнення його призвали на службу на посаду «стрілець охорони 1 взводу охорони 5 роти охорони 5 батальйону охорони військової частини, солдат». Військовослужбовець проходив службу, отримав поранення і пізніше його відправили на реабілітацію в чернівецьку лікарню.

«Слідство встановило, що 28 червня 2023 року чоловік перебував в Чернівецькому обласному наркологічному диспансері. Обвинувачений, з метою особистого незаконного збагачення, скористався тим, що власник телефону пішов на медичні процедури, викрав залишений на столі без нагляду "Samsung GalaxyA7"», – йдеться у вироку суду від 31 липня.

В судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину. Через те, що чоловік в 2012 році перебував в Ростові Російської Федерації, де його засудили до 8 років позбавлення волі, суддя присудив чоловіку покарання – два роки в'язниці.