За крадіжками стояло двоє осіб, які слідкували за будинками та переховувались

На Закарпатті правоохоронці затримали двох крадіїв, які пограбували будинки в області на 500 тис. доларів. Серед жертв крадіїв опинився і колишній футболіст «Шахтаря» та збірної України Олександр Кучер, повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора у середу, 2 серпня.

За пограбуваннями помешкань на Закарпатті стояло двоє чоловіків, які планували кожну крадіжку, слідкуючи за будинками та переховуючись. Скільки саме будинків пограбували злочинці, не уточнюється.

«Вони ретельно готувалися до вчинення злочинів. За допомогою спецтехніки проводили спостереження за майбутнім об’єктом. Щоб їх не викрили, пересувалися дорогами без відеоспостереження та використовували інші методи конспірації. Однією з жертв крадіїв став колишній гравець національної збірної України з футболу та ФК "Шахтар" Донецьк. З його будинку викрали значну кількість коштовних речей та гроші», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Співрозмовник «Української правди» у правоохоронних органах повідомив, що Олександр Кучер теж став жертвою злочинців. Яку суму втратив екс-гравець збірної України та чинний тренер ФК «Дніпро-1», не уточнюється. Загалом злочинці викрали коштовностей на 500 тис. доларів.

Під час обшуків у крадіїв правоохоронці виявили дорогоцінності, зокрема золоті та срібні годинники преміум-марок та дорогоцінні прикраси. Чоловікам оголосили про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка під час воєнного стану). Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі чоловікам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.