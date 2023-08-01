Суд виніс вирок 41-річній львів’янці за крадіжку майже 600 тис. грн з каси кредитної спілки. Жінка працювала бухгалтеркою установи і викрала гроші з сейфу. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, засуджена протягом 2014-2016 років працювала бухгалтером-касиром кредитної спілки «Крез-Капітал» у Львові. Посадовиця мала ключ до сейфу організації, де зберігали гроші, що надходили з усіх відділень спілки. Вона незаконно брала кошти з сейфу, привласнивши загалом майже 600 тис. грн.

У суді обвинувачена свою вину заперечила, заявивши, що жодних коштів не привласнювала.

Вироком суду 41-річну львів’янку визнано винною у привласненні майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ). Їй призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також її позбавили права обіймати посади, пов’язані з обліком, збереженням, правлінням та розпорядженням матеріальних цінностей строком на два роки.

Окрім того, суд задовольнив цивільний позов та постановив стягнути з засудженої на користь кредитної спілки «Крез-Капітал» майже 600 тис. грн завданої майнової шкоди.