Працівниця банку присвоїла 50 тис. грн, оформивши фіктивний кредит

Поліція викрила 50-річну працівницю банку у Червоноградському районі на Львівщині на привласненні грошей. Банкірша підробила документи про споживчий кредит та привласнила 50 тис. грн.

За даними поліції Львівщини, 50-річна жителька міста Сокаль, головний кредитний фахівець однієї з банківських установ, внесла до електронних систем банку недостовірні відомості про клієнтку та оформила від її імені фіктивну заяву на отримання споживчого кредиту нібито для придбання меблів. Кредитні кошти вона в подальшому привласнила. Сума завданих банку збитків становить майже 50 тис. грн.

Працівниці банку повідомили про підозру службовому підробленні та привласненні майна, а також несанкціонованих діях з банківською інформацією (ч.2 ст.191, ч.1 ст.362 та ч.1 ст.366 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.