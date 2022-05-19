Керівник відділення банку підробляв документи про нових клієнтів, щоб отримати премії

У Львові поліцейські викрили керівника відділення банку, який підробляв документи про залучення нових клієнтів. У результаті він незаконно отримав від банку 100 тис. грн бонусів та премій. Зараз справу розслідують поліцейські.

За даними поліції Львівщини, 33-річний львів’янин – керівник відділення одного з банків – незаконно копіював цифрові електронні підписи керівників юридичних осіб, які використовував для імітації документообігу. В подальшому він створював в електронній мережі банку неправдиву інформацію про залучення нових клієнтів, за що йому нараховувались бонуси або додаткове преміювання.

У такий спосіб керівник відділення незаконно отримав від банку нарахування на загальну суму близько 100 тис. грн.

Поліцейські повідомили керівнику установи про підозру за несанкціоновані дії в системі банку (ч.1 ст.362 ККУ). Винуватцю загрожує штраф або два роки виправних робіт.