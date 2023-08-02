Злочинець використовував електронний ключ для доступу до бухгалтерських програм

Служба безпеки України затримала на Одещині бухгалтера військової частини, який налагодив масштабну схему привласнення бюджетних грошей, призначених для виплати зарплат військовослужбовцям частини. За розкрадені кошти злочинець придбав собі елітне авто, повідомили у прес-службі СБУ у середу, 2 серпня.

Бухгалтер фінансово-економічного підрозділу військової частини в Одеські області створив фейкові списки про премії особовому складу та залучив до оборудки знайомих, які не дотичні до військової служби.

«Посадовець нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону і взагалі не проходять службу у Збройних Силах України. Встановлено, що «завдяки схемі» фігурант придбав авто преміум-класу. При цьому загалом посадовець розікрав більше ніж 10 млн бюджетних гривень», – повідомили у прес-службі СБУ.

Бухгалтер отримував доступ до спеціальних програм за допомогою електронного ключа, який йому дав начальник фінансово-економічної служби батальйону. Злочинець подавав до обласного управління Держказначейства неправдиві відомості для нарахування зарплат і премій людям, які не перебувають у військовій частині.

Під час обшуків у бухгалтера правоохоронці виявили авто преміум-класу Audi Q7, дорогу побутову техніку та гаджети, які злочинець придбав на розкрадені кошти. Окрім того, СБУ виявила майже 2,5 млн привласнених гривень на банківських картках його знайомих, яким посадовець нібито надав кошти у борг, та бойову гранату РГО.

Бухгалтеру повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення чи розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). Йому загрожує до восьми років ув'язнення без права обіймати певні посади протягом трьох років. За даними прес-служби Офісу Генпрокурора, наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 2,6 млн грн.

Нагадаємо, 1 серпня СБУ викрила масштабну схему видачі довідок ВЛК про непридатність до військової служби, до якої причетні службовці та члени ВЛК 11 областей. Схему для ухилення від мобілізації організували посадовці ТЦК, отримуючи хабарі від 6 до 10 тис. доларів.