Чоловік оформив на родичів кілька квартир, нежитлову нерухомість та автомобілі

Правоохоронці проводять розслідування щодо незаконного збагачення військкома з Дніпропетровщини на сотні тисяч доларів. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік зміг придбати авто та нерухомості на 350 тис. доларів, що значно менше за його зарплату, повідомили у прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у вівторок, 31 липня.

У власності родини військкома за час воєнного стану з'явилося дві квартири, кілька авто та нежитлове приміщення на 500 м². Звідки у родини з'явилися гроші на нерухомість та автомобілі, військком не повідомляв.

«За півтора року повномасштабного вторгнення рф на територію України керівник обласного ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території міста Дніпро. Фігурант також зареєстрував на члена родини (фізичну особу-підприємця) підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м²», – повідомили у прес-службі ДСР.

У вівторок, 1 серпня, за місцем роботи військкома пройшли обшуки. Також обшукували помешкання військкома та його родичів за шістьма адресами.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення військкому про підозру та обрання запобіжного заходу. Чоловіку може загрожувати покарання за ч. 1 ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення). Йому може загрожувати позбавлення волі до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років. Наразі ім'я військовослужбовця не повідомили.

Нагадаємо, 24 липня у Києві затримали скандального одеського військкома Євгена Борисова, який мав майно в Іспанії на кілька мільйонів євро та ухилявся від служби. 25 липня Борисова заарештували на два місяці із можливістю застави у 150 млн грн. Згодом, 27 липня, суд арештував майно одеського військкома – 6 елітних авто, будинки, квартири на Одещині та гроші на банківських картках.