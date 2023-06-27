48-річна посадовиця виконавчої служби отримала хабар за зняття арешту з майна боржника аліментів

Державну виконавицю відділу виконавчої служби у Львові затримали на хабарі 1300 доларів. За винагороду посадовиця обіцяла зняти арешт з майна боржника зі сплати аліментів.

Як розповіли в поліції Львівщини, 48-річна державна виконавиця одного з відділів державної виконавчої служби у Львові, мешканка Львова, вимагала хабар у боржника, рахунки якого були заблоковані за несплату аліментів. За винагороду вона обіцяла посприяти в незаконному знятті арешту з майна. Свої послуги посадовиця оцінила у 1300 доларів США.

Хабарницю затримали 23 червня одразу після одержання неправомірної вигоди.

Державну виконавицю затримали на робочому місці (фото поліції)

Станом на сьогодні їй повідомили про підозру за одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 ККУ). Вирішується питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади.

Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.