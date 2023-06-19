Медики за хабарі оформляли інвалідність військовозобов'язаному

Поліція та СБУ затримали на хабарі 5500 доларів завідувачку одного з відділень Старосамбірської районної лікарні на Львівщині та старшу медсестру місцевої поліклініки. Медики за гроші оформляли фіктивну інвалідність військовозобов'язаному.

«За даними слідства, службові особи вимагали 5 500 доларів США неправомірної вигоди за встановлення групи інвалідності. За цю «винагороду» вони мали підготувати документи та в подальшому здійснити вплив на експертну комісію лікарів для отримання висновку про встановлення відповідної групи інвалідності», – повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Далі з цими документами військовозобов’язаний знімався з військового обліку та міг безперешкодно виїхати за кордон.

Двох медиків затримали під час отримання частини хабара

Медиків затримали після одержання останньої із раніше обумовленої частини хабара – 4 500 доларів – за оформлення документів про встановлення фіктивної інвалідності. За даними поліції, передача хабара та затримання відбулося в приміщенні лікарні.

Затриманим оголосили підозру за зловживання впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ), невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Також вирішується питання про відсторонення їх від займаних посад.

За даними ZAXID.NET, на хабарі затримали завідувачку одного з відділень Старосамбірської районної лікарні та старшу медсестру місцевої поліклініки. Правоохоронці перевіряють причетність до схеми інших працівників лікарні.