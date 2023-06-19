Медиків Старосамбірської лікарні спіймали на хабарі за оформлення інвалідності
Завідувачка відділенням та медсестра вимагали 5500 доларів за документи щодо встановлення інвалідності
Поліція та СБУ затримали на хабарі 5500 доларів завідувачку одного з відділень Старосамбірської районної лікарні на Львівщині та старшу медсестру місцевої поліклініки. Медики за гроші оформляли фіктивну інвалідність військовозобов'язаному.
«За даними слідства, службові особи вимагали 5 500 доларів США неправомірної вигоди за встановлення групи інвалідності. За цю «винагороду» вони мали підготувати документи та в подальшому здійснити вплив на експертну комісію лікарів для отримання висновку про встановлення відповідної групи інвалідності», – повідомили у Львівській обласній прокуратурі.
Далі з цими документами військовозобов’язаний знімався з військового обліку та міг безперешкодно виїхати за кордон.
Двох медиків затримали під час отримання частини хабара
Медиків затримали після одержання останньої із раніше обумовленої частини хабара – 4 500 доларів – за оформлення документів про встановлення фіктивної інвалідності. За даними поліції, передача хабара та затримання відбулося в приміщенні лікарні.
Затриманим оголосили підозру за зловживання впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ), невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Також вирішується питання про відсторонення їх від займаних посад.
За даними ZAXID.NET, на хабарі затримали завідувачку одного з відділень Старосамбірської районної лікарні та старшу медсестру місцевої поліклініки. Правоохоронці перевіряють причетність до схеми інших працівників лікарні.