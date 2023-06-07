Керівник державної лікарні незаконно виписував собі надбавки і премії

Самбірський міськрайонний суд Львівської області оштрафував начальника Самбірської районної державної лікарні ветеринарної медицини Ростислава Ковталіва, який регулярно виписував собі премії та надбавки до зарплати. Загальна сума незаконно отриманих виплат становить понад 226 тис. грн. Суд визнав його винним у кофлікті інтересів та покарав штрафом у 5100 грн. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, начальник районної лікарні ветеринарної медицини за останні два роки (з квітня 2021 до березня 2023 року) виписував собі премії у розмірі двох посадових окладів та надбавки за складність і напруженість в роботі у розмірі 50% до посадового окладу. Загальна сума незаконно отриманих виплат становить понад 226 тис. грн.

У суді Ростислав Ковталів свою вину у вчиненні адміністративних правопорушень повністю визнав та розкаявся.

Загалом суд розглянув 24 протоколів про притягнення Ростислава Ковталіва, який працює начальником Самбірської лікарні ветеринарної медицини понад 19 років, до адміністративної відповідальності. Постановою суду від 26 травня його визнано винним в порушенні порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП) та призначено штраф у розмірі 5100 грн. Постанова ще не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляції.