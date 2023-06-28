Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок логісту львівської фірми з вантажних перевезень Олегу Козару, який вніс у систему «Шлях» дані 51 чоловіка, які перетнули кордон та не повернулись в Україну. Чоловіка звільнили від тюремного ув’язнення, призначивши трирічний іспитовий термін.

Як вказано у вироку суду, який винесли у червні 2023 року, Олег Козар працював логістом у ТзОВ «Смарт Вей Логістик», яке має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажів. Керівник підприємства надав Олегу Козару повноваження з внесення відомостей щодо водіїв компанії до системи «Шлях». На початку повномасштабного вторгнення (не пізніше середини квітня 2022 року) Олег Козар вирішив сприяти незаконному виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

З квітня до кінця грудня 2022 року Олег Козар вніс дані 51 чоловіка, які не були працівниками підприємства, до системи «Шлях» – усі безперешкодно перетнули кордон, як водії «Смарт Вей Логістик» та надалі не повернулись в Україну. У матеріалах справи не вказано, скільки коштували «послуги» Олега Козара.

У суді Олег Козар визнав свою провину. Його обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Суд врахував, що обвинувачений зізнався у правопорушенні, за місцем проживання характеризується позитивно, щиро покаявся у вчиненому та активно сприяв розкриттю злочину. Він одружений, раніше не судимий, а його дружина є вагітною.

Суд прийшов до висновку, що «виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства, і що обвинуваченого слід звільнити від відбуття покарання з іспитовим строком».

Справу розглянув суддя Володимир Мікула, який визнав Олега Козара винним у незаконному переправленні ухилянтів за кордон. Обвинуваченому призначили п'ять років тюрми з позбавленням права обіймати посади в галузі міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями строком на два роки. Однак Олега Козара звільнили від призначеного покарання з трирічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.