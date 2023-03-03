Інспекторці митного поста «Рава-Руська» повідомили про підозру в хабарництві

Поліцейські спільно з працівниками внутрішньої безпеки митниці викрили на хабарництві інспекторку митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці. За даними правоохоронців, посадовиця неодноразово брала хабарі за пропуск контрабанди в Україну.

Як розповіли в п’ятницю, 3 березня, в прокуратурі Львівщини, посадовиця одержала від громадянина хабар за безперешкодне переміщення товару через митний кордон смугою руху «зелений коридор» в напрямку на в’їзд в Україну та нескладання протоколу про порушення ним митних правил. Свої послуги фігурантка оцінила у 8 000 грн.

При цьому, за даними прокуратури, працівниця митниці неодноразово брала хабарі, ці факти задокументовані в межах слідства.

3 березня у митному посту «Рава-Руська» провели обшуки, за підсумками яких інспекторці митниці повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 368 ККУ). На даний час тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу і відсторонення від посади.