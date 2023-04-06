За гроші підозрювані обіцяли не створювати штучних перешкод при перетині кордону

На Львівщині викрили чергову схему одержання хабарів на митниці. Налагодили її в.о. начальника одного із відділів та двоє інспекторів митного поста «Краківець», а також мешканець Львівщини. Про це у четвер, 6 квітня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, посадовці разом із місцевим мешканцем налагодили схему одержання хабарів. Чоловіки встановили так звану «таксу» та отримували гроші від громадян, які ввозили товари широкого вжитку на територію України.

«За ці гроші підозрювані обіцяли не створювати штучних перешкод при перетині кордону. Хабарі посадовці приносили на зберігання своєму спільнику – цивільній особі, яка не працює на митниці. Останній завжди перебував біля своїх спільників та завідував всією так званою "касою"», – повідомляють деталі в Львівській обласній прокуратурі.

Як повідомляє ДБР, за попередніми підрахунками, щомісячний заробіток митників складав щонайменше півмільйона гривень, а сама схема існувала приблизно три роки. Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів працівники ДБР вилучили більше 220 тис. грн готівкою у різних валютах.

Чотирьом учасникам групи повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Правоохоронці задокументували неодноразове одержання фігурантами неправомірної вигоди. Досудове розслідування триває. Вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тривання під вартою, а також відсторонення службовців від займаних посад.