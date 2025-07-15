Винуватця аварії раніше вже позбавляли прав через п'яну їзду

Через п’яну ДТП неподалік Тернополя військового засудили до 5 років позбавлення волі. Чоловік раптово виїхав на зустрічну смугу і врізався в легковий автомобіль, в якому перебувала водійка та її 5-річна сестра. Дитина отримала важкі травми.

Аварія з потерпілими сталася у травні 2024 року на виїзді з Тернополя поблизу села Смиківці. Нетверезий військовий керував службовим пікапом, потім раптово виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковим автомобілем, повідомили в ДБР у вівторок, 15 липня.

Внаслідок аварії водійка авто отримала легкі тілесні ушкодження, а її 5-річна сестра – тяжкі. Зокрема, дитина дістала закриту черепно-мозкову травму, численні рани обличчя, гематоми та забої. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, на обличчі дівчинки утворився глибокий рубець, який вимагав хірургічного втручання і був класифікований як знівечення.

Окрім того, службовці ДБР встановили, що винуватця аварії раніше вже притягували до відповідальності через водіння напідпитку. У нього відібрали водійське посвідчення та заборонили сідати за кермо , однак він ці заборони проігнорував і їздив на службовому авто. Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду ще у листопаді 2024 року.

Тернопільський міськрайонний суд визнав військового з Тернопільщини винним і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.