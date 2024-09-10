Попередньо в аварії є один важкотравмований

Неподалік Тернополя на міжнародній трасі трапилася дорожньо-транспортна пригода. Поліцейські повністю перекрили руху через дорогу. Вранці 10 вересня поблизу села Смиківці зіткнулися три автомобілі. Попередньо, є один важкотравмований чоловік.

Рух на автодорозі в межах села Смиківці перекритий повністю. Обʼїзд здійснюється узбіччям, повідомили в Патрульній поліції Тернопільській області.

«ДТП трапилась на автодорозі М-30 Стрий – Ізварине, на виїзді з міста Тернополя, на 157 км автодороги. На місці події працюють всі відповідні служби», — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців зіткнулися три автомобілі Volkswagen Passat, ВАЗ 2110 та BMW 5. На місце викликали бригаду швидкої допомоги, адже водіям та пасажирам авто знадобилася медична допомога. Також на місці працювали рятувальники. Одного з водіїв від сильного удару затисло конструкціями машини в салоні. Попередньо, чоловік був живий.

Постраждалий чоловік був без свідомості

«В результаті ДТП було затиснуто водія автомобіля Volkswagen Passat. Рятувальники деблокували чоловіка із автівки за допомогою спеціального обладнання. Його госпіталізували до лікарні», — повідомили ДСНС Тернопільщини у вівторок, 10 вересня.

Правоохоронці з’ясовують обставини аварії і вирішують питання щодо внесення факту ДТП в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). Рух наразі на дорозі Стрий – Ізварине ускладнений, автомобілі досі рухаються в об’їзд.