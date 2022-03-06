Будь-які «референдуми під дулами автоматів» в Україні

У російських окупаційних військ в Україні немає ресурсу займати міста, а самі вони перебувають в пригніченому деморалізованому настрої Про це у Telegram повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«У мене є така думка. Судячи з того, що відбувалося в Херсоні та в Енергодарі, то у ворога просто немає ресурсу займати міста. Для цього потрібен адмінперсонал, фіктивний референдум і таке інше. Схоже, вони розуміють, що жодних шансів у них немає — будь-які референдуми під дулами автоматів в Україні – це неможливо. Тому мені здається, що загроза захоплення міста ще зменшується», – йдеться в повідомленні.

Голова Миколаївської ОВА також висловив переконання, що вся країна зараз об’єдналась у незалежності від політичних уподобань.

«Ми зараз єдині, ми працюємо з усіма політсилами. Усі в строю, усі ненавидять росіян, люблять Україну. Тут, я думаю, що наші позиції лише зміцнюються. Тепер я розумію, що вони можуть, чого не можуть, це додає сили. Повинен вам сказати, що з кожним днем боїв наша армія, зокрема, наша миколаївська обласна армія стає дедалі сильнішою. Справді, ми озброюємось за рахунок них, цією ж зброєю ми їх збиваємо», – зазначив Кім.

Нагадаємо, що Івано-Франківська СБУ затримала організаторів «народних республік» на західній Україні. За інформацією української спецслужби, до «Федеративної республіки Україна» мали ввійти: Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області.

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