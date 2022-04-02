Українських військових люди зустрічають домашньою їжею, випічками, солодощами, їм пропонують час, щоб зігрітись. Російських, як виявилось, теж. Проте є одна відмінність, їжу для окупантів українські господині отруюють. Вже навіть зафіксовані перші смерті. Тож поки наші ЗСУ захищають нас на фронті, українці тримають оборону, як можуть. А можуть вони багато.

ZAXID.NET підсумовує тридцять восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Сьогодні росіяни часто обстрілювали мирні міста та села у різних областях України. Вночі ворог випустив ракети по Дніпру, а Кривий Ріг обстріляв з градів. Уже вдень росіяни знову нанесли удар по Дніпропетровській області, обстрілявши залізницю.

Окупанти обстріляли Полтаву та житлові будинки Кременчука, а протягом дня ще раз вдарили по області – влучили у Миргород.

Під ворожі обстріли потрапила й Шепетівка, а також будівля лікарні окупованого на Харківщині міста. Тим часом на Сумщину з Росії зайшла велика кількість окупаційних військ.

Наші народ незламний і дає відсіч ворогу навіть без зброї. Мешканці міст та сіл, куди заходять російські окупанти, пригощають їх отруєною їжею та алкоголем. Розвідка Міноборони зафіксувала перші смерті росіян – двоє померли після таких частувань у Ізюмському районі на Харківщині. Ще 500 військових потрапили в лікарні через отруєння алкоголем.

Мешканці ж Рубіжного вивісили український прапор у Луганську, куди їх вивезли силоміць. Українців так просто не здолати.

Втрати російських окупантів

В Україні ліквідували командира російського мотострілецького батальйону. На Чернігівщині сили ЗСУ знищили понад 30 одиниць ворожої техніки, на Харківщині збили два російські вертольоти.

ЗСУ також вперше збили вертоліт окупантів британським ПЗРК Starstreak у небі над Луганщиною, а на Донеччині українці розбили батальйонну тактичну групу російських військових.

Станом на ранок 2 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 17800 військових. Також було знищено:

танків – 631 (+6);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 776 (+25);

артилерійських систем – 317 (+1);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 100 (+4);

засобів протиповітряної оборони – 54 (+0);

літаків – 143 (+0);

гелікоптерів – 134 (+3);

автомобільної техніки – 1 236 (+16);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 87 (+2);

спеціальна техніка – 24 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Київщині знайшли вбитим відомого фотожурналіста Макса Левіна. Від рук російських окупантів в Україні загинули також вже 158 дітей.