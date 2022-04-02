військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили два російські вертольоти Мі-8

Учора на Харківщині військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили два російські транспортно-бойові вертольоти Мі-8. Вертольоти були знищені в районі Харківщини за допомогою вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу «Корсар».

«Вертольоти знищили розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу «Корсар». Це, по-суті, перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль», – повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Після ураження ракетою вертоліт зіштовхнувся зі ще одним гвинтокрилом, який летів позаду.

На відео, яке оприлюднило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, видно дим від збитих російських вертольотів.

Зазначимо, що з початку війни підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили велику кількість озброєння, військової техніки, в тому числі і вертольотів противника. Над Луганщиною ЗСУ вперше збили вертоліт окупантів британським ПЗРК Starstreak.

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