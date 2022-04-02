Портативна ракетна система Starstreak стріляє високошвидкісними кінетичними снарядами

Бійці Збройних сил України за допомогою найсучаснішої портативної ракетної системи Великої Британії Starstreak збили російський вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець» вже під час першого використання на полі бою. Про це повідомляє британське видання The Times з посиланням на джерела у британському оборонному відомстві.

Як повідомляється, вольфрамові списи комплексу відламали хвіст ворожого Мі-28Н у небі над Луганською областю.

На кадрах атаки видно, як вольфрамові списи відламують хвіст ворожому гелікоптеру після того, як українці з використанням британської техніки відкрили вогонь.

Зазначимо, що раніше в мережі з’явилось відео, як українські військові збивають вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець» російської армії. Відео опублікував офіцер генерального штабу ЗСУ Анатолій Штефан.

На відео зафіксована робота в парі двох вертольотів – Мі-28 та Ка-52. Однак після маневру у Мі-28 влучає ракета з переносного зенітно-ракетного комплексу. В результаті влучання у вертоліт відвалився хвіст і він впав.

Джерело в Міноборони Британії стверджує, що на відео зображено Starstreak у дії над Україною. Джерело додає, що зенітна система була розміщена в країні майже тиждень. Вищі джерела з оборонної промисловості, які перевіряли кадри, також вважають, що на відео зафіксований момент використання саме британської зброї.

Мі-28 - російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника (з відкритих джерел). Вартість одного – 15-16 млн доларів.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, росіяни у війні з Україною втратили 131 вертоліт (станом на ранок 1 квітня).

Що відомо про Starstreak

Про постачання Starstreak 31 березня заявила і посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Зенітно-ракетний комплекс Starstreak почали розробляти на початку 1980-х років, а на озброєння перші його зразки британська армія взяла у 1997 році.

Теоретично цю зброю можна використовувати із землі, кораблів та гелікоптерів проти наземних, надводних чи повітряних цілей.

Але зараз Starstreak – це передовсім протиповітряний комплекс класу «земля-повітря». Таке озброєння має кілька особливостей.

Перш за все – швидкість. Ракети Starstreak на шляху до цілі можуть рухатися зі швидкістю понад 3 махи – це близько 3600 км за годину, або 1 км за секунду.

Це робить британські комплекси найшвидшими, зазначає ВВС.

Швидкість не лише надає боєприпасу більшу пробивну силу, але й залишає цілі менше часу на будь-який маневр.

Єдине, чого бракує «Зоряному сліду» (як перекладається з англійської Starstreak), – реального бойового застосування. Вони вже були на війні в Іраку 2003 року, але до пусків проти розгромленої іракської авіації справа тоді так і не дійшла.

Starstreak – це фактично три ракети з вольфрамовими наконечниками довжиною 40 см та вагою майже кілограм. До пострілу вони з'єднані в одному контейнері. Далі перша ступінь виводить їх на певну швидкість, після чого три «дротики» роз'єднуються і летять до цілі на дистанції півтора метра один від одного.

Три вольфрамові списи боєприпасу Starstreak (фото ВВС)

За задумом розробників, це збільшує шанси кожного окремого боєприпасу наздогнати ціль. При влучанні боєзаряд спрацьовує не одразу, що дозволяє «дротику» глибше увійти в об'єкт і тільки після цього вибухнути.