Два російські винищувачі були знищені пострілом з ПЗРК

Десантник 81 окремої аеромобільної бригади ЗСУ за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу знищив два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

У п’ятницю, 1 квітня, командування десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що два винищувачі-бомбардувальники Су-34 повітряно-космічних сил ЗС РФ вдалося знищити минулого тижня в одному з районів виконання завдань. Роботу виконав десантник 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ, солдат Гліб С.

«Виявивши повітряну ціль на висоті близько двох тисяч метрів, я здійснив бойовий пуск, в результаті якого літак вибухнув в повітрі. Через день наше полювання також було вдалим, іншу «Сушку» спідкала така ж доля», – розповів десантник.

Командування десантно-штурмових військ оприлюднило відео бойового пуску з ПЗРК, в результаті якого був збитий винищувач-бомбардувальник Су-34 на висоті 2000 метрів – літак вибухнув в повітрі.

За час повномасштабної агресії Росії українські бійці знищили вже понад 130 російських літаків.