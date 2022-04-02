За даними Генштабу ЗСУ, окупанти від початку вторгнення втратили 143 літаки та 131 вертоліт

Росія змінила тактику ведення бойових дій у небі і зосередила основну активність на сході України, а їхня авіація наразі намагається не заходити в зону дії українських сил протиповітряної оборони. Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«Зазнавши серйозних втрат в авіаційній техніці, а нині, за даними Генштабу ЗСУ, це 143 літаки та 131 вертоліт, ворожа авіація намагається не заходити у зону дії нашої ППО, а також уникає прямого контакту з українськими винищувачами. Відтак вдається до ракетно-бомбових ударів, ефективність яких у воєнному сенсі під великим питанням, натомість страждає цивільне населення, руйнуються будинки, обриваються життя невинних жертв війни», – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Командувач подякував союзникам і закликав надалі надавати допомогу Україні. Зокрема, технологічну сучасну зброя, яка допоможе звільнити українське небо від ворогів.

«Наші союзники знають, що конкретно потрібно Україні, зокрема Повітряним Силам! Це винищувачі та зенітні ракетні системи середньої та великої дальності і не лише радянського виробництва. Ми били, б’ємо і будемо бити ворога! Лишень хочеться робити це швидше та ефективніше, аби вберегти наш дім від окупантів і зберегти якомога більше життів українців!», – повідомив Микола Олещук.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що десантник 81 окремої аеромобільної бригади ЗСУ за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу знищив два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.