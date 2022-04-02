Окупант приїхав в Україну з Оренбурзької області Росії

Українські військові знешкодили командира мотострілецького батальйону російської окупаційної армії Руслана Петрухіна. Про це повідомили волонтери міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm в Telegram-каналі.

Відомо, що окупант належав 38-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 35-ї армії східного військового округу держави-терориста – держави.

Як розповіли у спільноті, загибель окупанта у російських пабліках описують як «героїчну». Там же повідомляють тези російських пропагандистів про те, що військовий став на «захист російських земель і громадян Росії від вторгнення, що планувалося у 2022 році».

Про самого Петрухіна повідомили лише те, що він був родом із Узбекистану, а проживав у селищі Чкалівський Олексіївського району Оренбурзької області РФ. У загарбника залишилися дружина й троє дітей.

«Що ж дурню вдома не сиділося? Поїхав під надуманим приводом про «денацифікацію» в чужу країну вбивати українців і раптово сам помер. Така доля у багатьох окупантів за всіх часів», – пишуть розслідувачі InformNapalm.