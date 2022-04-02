В Україні ліквідували командира російського мотострілецького батальйону
Українські захисники знищили чергового комбата путінської армії, що вторглася на території України
Українські військові знешкодили командира мотострілецького батальйону російської окупаційної армії Руслана Петрухіна. Про це повідомили волонтери міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm в Telegram-каналі.
Відомо, що окупант належав 38-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 35-ї армії східного військового округу держави-терориста – держави.
Як розповіли у спільноті, загибель окупанта у російських пабліках описують як «героїчну». Там же повідомляють тези російських пропагандистів про те, що військовий став на «захист російських земель і громадян Росії від вторгнення, що планувалося у 2022 році».
Про самого Петрухіна повідомили лише те, що він був родом із Узбекистану, а проживав у селищі Чкалівський Олексіївського району Оренбурзької області РФ. У загарбника залишилися дружина й троє дітей.
«Що ж дурню вдома не сиділося? Поїхав під надуманим приводом про «денацифікацію» в чужу країну вбивати українців і раптово сам помер. Така доля у багатьох окупантів за всіх часів», – пишуть розслідувачі InformNapalm.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.