Снайпер 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва зупинив колону російської техніки, влучним попаданням у першу бронемашину. Під час бою миколаївський снайпер також взяв у полон російського офіцера. Про це 31 березня повідомило командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як вказано у повідомлення військових, снайпер розвідувального підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва Микола Б. зупинив рух ворожої колони на Миколаївщині.

«Він влучним пострілом зупинив першу броньовану машину «Рись» 34-ї окремої мотострілецької бригади (гірської) ЗС РФ. Зупинка передової автівки викликала затор для руху всієї колони, яка зупинилась. Цим одразу скористались воїни десантно-штурмового підрозділу, які з гранатометів та кулеметів почали розстрілювати окупантів, що потрапив у засідку», – повідомило командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Понісши втрати, противник зупинив наступ та змушений був відійти. Також у цьому бою Микола Б. захопив в полон офіцера окупаційних військ російської федерації.

За час війни Росія втратила уже понад 17,5 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальна інформацію про втрати росіян зібрана у щоденній статистиці ZAXID.NET.